चित्रकूट जाने का सफर होगा आसान, अब इस ट्रेन से सीधे पहुंच सकेंगे यात्री

Chitrako ot Dham Karvi: रक्षाबंधन से ठीक पहले भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ा बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़–कानपुर सेंट्रल इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब चित्रकूट धाम कर्वी तक बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 14123 और 14124 के इस विस्तार से अमेठी और आसपास के जिलों के यात्रियों को भी सीधी रेल सुविधा मिलेगी।

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चित्रकूट जाने वालों के लिए सफर होगा आसान

ट्रेन के चित्रकूट धाम कर्वी तक बढ़ाए जाने से भगवान कामतानाथ के दर्शन और चित्रकूट धाम की परिक्रमा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को बार-बार ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे सीधे चित्रकूट तक सफर कर सकेंगे।

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन के कोच भी बढ़ाए गए हैं। पहले इस ट्रेन में 12 कोच थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 24 कर दिया गया है। इससे ट्रेन की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी और ज्यादा यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा।

बदलेगा ट्रेन का नाम

चित्रकूट धाम कर्वी तक विस्तार के बाद इस ट्रेन का नाम भी बदल जाएगा। अब इसे "मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़–चित्रकूट धाम कर्वी एक्सप्रेस" के नाम से चलाया जाएगा।

यह ट्रेन रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर रोड, बांदा और अतर्रा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर चित्रकूट धाम कर्वी पहुंचेगी। इसके साथ ही अंतू, अमेठी, गौरीगंज, कासिमपुर, जायस और फुरसतगंज जैसे स्थानीय स्टेशनों के यात्रियों को भी चित्रकूट के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

अमेठी समेत कई इलाकों को फायदा

इस विस्तार का फायदा केवल अमेठी के यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। रास्ते में पड़ने वाले कई जिलों और छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी चित्रकूट पहुंचना आसान होगा। खासकर धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बदलाव राहत वाला साबित हो सकता है।

यूपी चुनाव से पहले फैसले की चर्चा

यह फैसला उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। बीजेपी इसे क्षेत्र के लिए अहम विकास के तौर पर पेश कर रही है और ट्रेन के विस्तार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कोशिशों को श्रेय दिया जा रहा है।

ट्रेन की क्षमता दोगुनी होने और प्रतापगढ़, अमेठी से चित्रकूट तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने को श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ-साथ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कदम के रूप में भी पेश किया जा रहा है।