Microsoft Edge में बदलने वाला है साइन इन का तरीका, Apple अकाउंट से लॉगइन का नया ऑप्शन जल्द हो सकता है शुरू

अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास पहले से एपल अकाउंट है, तो आने वाले समय में ब्राउजर में साइन इन करना और आसान हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें एज प्रोफाइल के लिए एपल अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अब समझते हैं कि एज में यह बदलाव कैसे काम करेगा और यूजर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है।

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एज में एपल अकाउंट से साइन इन की तैयारी

अभी माइक्रोसॉफ्ट एज में प्रोफाइल बनाते समय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए यूजर्स अपने ब्राउजिंग डेटा को अलग-अलग डिवाइसेज पर सिंक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इससे पहले गूगल अकाउंट से साइन इन करने का ऑप्शन भी जोड़ चुका है। अब कंपनी एपल यूजर्स के लिए भी इसी तरह का ऑप्शन तैयार कर रही है।

एज कैनरी में दिखीं दो नई सेटिंग्स

मैक रूमर्स के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट एज कैनरी के लेटेस्ट बिल्ड में दो नई सेटिंग्स दिखाई दी हैं। इनमें से एक सेटिंग एज प्रोफाइल के लिए एपल अकाउंट साइन इन को इनेबल करती है। दूसरी सेटिंग ब्राउजर के प्रोफाइल मेन्यू में एपल साइन इन बटन जोड़ती है। इससे पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट इस फीचर को एज में शामिल करने की दिशा में टेस्टिंग कर रहा है।

एज बीटा 152 में भी मिला फीचर का जिक्र

माइक्रोसॉफ्ट ने एज बीटा 152 के रिलीज नोट्स में भी एपल अकाउंट साइन इन का जिक्र किया है। यह फीचर विंडोज और मैकओएस दोनों पर कंट्रोल्ड रोलआउट के जरिए पेश किया जा रहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल यह सभी डिवाइसेज पर एक साथ दिखाई नहीं देगा। कुछ यूजर्स को ही टेस्टिंग के दौरान इसका एक्सेस मिल सकता है।

एपल डिवाइसेज इस्तेमाल करने वालों को होगा फायदा

अगर कोई यूजर आईफोन या दूसरे एपल डिवाइसेज के साथ विंडोज पीसी भी इस्तेमाल करता है, तो यह ऑप्शन उसके लिए एज का इस्तेमाल आसान बना सकता है। ऐसे यूजर्स को सिर्फ ब्राउजर के लिए अलग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने या मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने पहले से मौजूद एपल अकाउंट के जरिए एज प्रोफाइल से जुड़ सकेंगे।

अलग-अलग डिवाइसेज पर प्रोफाइल कनेक्ट करना होगा आसान

एपल अकाउंट साइन इन की मदद से एज प्रोफाइल को अलग-अलग डिवाइसेज पर कनेक्ट रखना भी आसान हो सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह सुविधा काम की हो सकती है, जो एपल सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंप्यूटर पर विंडोज या मैकओएस के साथ एज ब्राउजर चलाते हैं।

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अभी टेस्टिंग में है फीचर

फिलहाल एपल अकाउंट से एज में साइन इन करने का फीचर टेस्टिंग स्टेज में है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी यह नहीं बताया है कि इसे सभी यूजर्स के लिए कब तक जारी किया जाएगा। इसलिए अगर आपके एज ब्राउजर में अभी यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह कंट्रोल्ड रोलआउट हो सकती है।

एपल अकाउंट साइन इन के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज

इस नए साइन इन ऑप्शन के लिए किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज पहले की तरह फ्री रहेगा। ऐसे में एपल सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले एज यूजर्स के लिए यह फीचर ब्राउजिंग के दौरान एक अलग अकाउंट संभालने की जरूरत को कम कर सकता है।