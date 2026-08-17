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Newsटेक्नोलॉजीWhatsApp का नया फीचर, चैट खोले बिना दिखेगा फोटो वीडियो और स्टिकर का प्रीव्यू

WhatsApp का नया फीचर, चैट खोले बिना दिखेगा फोटो वीडियो और स्टिकर का प्रीव्यू

WhatsApp में आने वाला नया फीचर यूजर्स के लिए चैटिंग का तरीका बदल सकता है। अब फोटो, वीडियो या स्टिकर देखने के लिए हर बार चैट खोलने की जरूरत नहीं होगी। चैट लिस्ट में ही मीडिया का प्रीव्यू नजर आएगा। जानिए कैसे काम करेगा यह नया अपडेट और किसे मिलेगा इसका फायदा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 15:52 IST
AI Generated Image

In Short

  • WhatsApp Android बीटा यूजर्स के लिए नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें चैट लिस्ट में ही फोटो, वीडियो और स्टिकर के छोटे प्रीव्यू दिखेंगे।
  • नए अपडेट से यूजर्स बिना चैट खोले ही पहचान सकेंगे कि आखिरी मैसेज में कौन सा मीडिया शेयर किया गया है।
  • फिलहाल यह फीचर चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसे धीरे-धीरे अन्य यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है।

WhatsApp New Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे चैट लिस्ट में ही शेयर किए गए मीडिया को पहचानना आसान हो जाएगा। इस नए अपडेट के तहत यूजर्स को चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैट लिस्ट में ही फोटो, वीडियो और स्टिकर के छोटे प्रीव्यू दिखाई देंगे।

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फिलहाल यह फीचर कुछ चुनिंदा Android बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है और इसे धीरे-धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है।

WhatsApp चैट लिस्ट में क्या बदलेगा?

अभी तक WhatsApp की चैट लिस्ट में किसी बातचीत के नीचे आखिरी मैसेज के तौर पर सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट इंडिकेटर दिखाई देता था। अगर किसी ने फोटो भेजी है तो सिर्फ फोटो का संकेत मिलता था, लेकिन असली फोटो देखने के लिए चैट खोलनी पड़ती थी।

नए अपडेट के बाद चैट लिस्ट में ही शेयर किए गए मीडिया का छोटा थंबनेल दिखाई देगा। इससे यूजर्स को बिना चैट खोले पता चल सकेगा कि आखिरी मैसेज में फोटो, वीडियो या स्टिकर भेजा गया है।

फोटो वीडियो और स्टिकर के लिए मिलेगा प्रीव्यू

इस नए फीचर में अलग-अलग मीडिया के लिए विजुअल प्रीव्यू दिए जाएंगे। फोटो और वीडियो के लिए छोटे थंबनेल दिखाई देंगे, जबकि स्टिकर के लिए भी विजुअल प्रीव्यू मिलेगा।

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इसके साथ मीडिया लेबल भी पहले की तरह मौजूद रहेंगे, जिससे यूजर्स को तुरंत पता चल सकेगा कि शेयर किया गया कंटेंट किस प्रकार का है।

कई चैट में मीडिया ढूंढना होगा आसान

WhatsApp का यह बदलाव छोटा जरूर है, लेकिन कई यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। अक्सर लोग कई पर्सनल, फैमिली या काम से जुड़ी चैट में फोटो और वीडियो शेयर करते हैं।

पहले अगर कई चैट में फोटो आए हों तो किसी खास फोटो को ढूंढने के लिए एक-एक करके चैट खोलनी पड़ती थी। नए प्रीव्यू फीचर से चैट लिस्ट में ही विजुअल संकेत मिल जाएगा, जिससे किसी खास फोटो, वीडियो या स्टिकर को ढूंढना आसान हो सकता है।

अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं

फिलहाल यह फीचर WhatsApp बीटा फॉर Android वर्जन 2.26.32.11 इस्तेमाल करने वाले कुछ चुनिंदा यूजर्स को दिया जा रहा है। कंपनी इसे धीरे-धीरे रोल आउट कर रही है।

हालांकि, WhatsApp ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि यह फीचर सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा। जिन बीटा यूजर्स को अभी यह अपडेट नहीं मिला है, उन्हें इसके लिए आगे के अपडेट का इंतजार करना पड़ सकता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026