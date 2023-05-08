Warren Buffett ने AI की तुलना एटम बम से कर दी

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीWarren Buffett ने AI की तुलना एटम बम से कर दी

Warren Buffett ने कहा कि अगर उन्हें पता हो कि परमाणु बम का अविष्कार पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर सकता है तो वो अपनी पूरी दौलत इस अविष्कार को रोकने में लगा देते। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का निर्माण महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बनने के बाद पूरी दुनिया बदल गई।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 8, 2023 13:49 IST
Warren Buffett ने कहा कि सोचने और हमारे व्यवहार करने के तौर-तरीकों को छोड़कर एआई बाकी सबकुछ बदल देने वाली है।
Warren Buffett ने कहा कि सोचने और हमारे व्यवहार करने के तौर-तरीकों को छोड़कर एआई बाकी सबकुछ बदल देने वाली है।

बर्कशायर हैथवे की सालाना AGM में जब लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर वॉरेन बफेट से सवाल किया तो उस सवाल के जवाब ने सबको चौंका दिया। बफेट ने कहा कि सोचने और हमारे व्यवहार करने के तौर-तरीकों को छोड़कर एआई बाकी सबकुछ बदल देने वाली है।

बफेट ने कहा कि अगर उन्हें पता हो कि परमाणु बम का अविष्कार पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर सकता है तो वो अपनी पूरी दौलत इस अविष्कार को रोकने में लगा देते। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का निर्माण महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बनने के बाद पूरी दुनिया बदल गई।

बफेट ने परमाणु बम के अविष्कार से एआई की तुलना करते हुए कहा कि हमें इसके लॉंग टर्म इफेक्ट पर ज्यादा सोचने की जरूरत है।
बफेट ने कहा कि हमने बफेट से ये सवाल ऐसे समय में पूछा गया जब पूरी दुनिया में AI को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एआई जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या है।

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एआई को लेकर टेक कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात कर ये समझने कि कोशिश की थी कि कहीं इसका पूरी मानव सभ्यता के लिए कोई खतरा तो नहीं है।

