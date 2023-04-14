Warren Buffett की बड़ी चेतावनी!

दुनिया के सबसे सफल निवेशक और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल Warren Buffett ने बड़ी चेतावनी दी है। Warren Buffett की इस चेतावनी को न सिर्फ America, Europe की सरकारों को बल्कि पूरी दुनिया को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। दुनिया के दिग्गज निवेशक ने आने वाली अनहोनी को लेकर अगाह किया है। उनका साफ कहना है कि इस संकट को छोटा समझने की गलती न करें। तो ऐसा Warren Buffett ने क्या कहा है जो दुनिया भर की सरकारों और निवेशकों के लिए एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहा है। आइये जानते हैं...

हम सबने देखा, कैसे Silicon Valley Bank, Signature Bank, First bank बैंकों की हालत खराब हुई। जहां एक तरफ अमेरिकी बैंकों की ये स्थिति थी, वहीं दूसरी ओर यूरोप के बैंक भी दुनिया के लिए चिंता बने हुए थे। Switzerland के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बैंक Credit Suisse की भी दिवालिया की कगार पर आ गया था। अगर वहां की सरकार इस बैंक की गारंट नहीं लेती तो UBS बैंक इसे न खरीदता। इसी मुद्दे पर वॉरेन बफे ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि दुनिया समेत अमेरिका में लगातार बैंकिंग संकट बढ़ रहा है। अमेरिका के दो बैंकों पर ताला लग चुका है। कई और बैंकों पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका में हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दिनों में कई और बैंकों की स्थिति खराब होती दिख सकती है।

वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई और अहम बातें कहीं, उन्होंने कहा कि बैंकिंग संकट पहली बार नहीं है। पहले भी अमेरिका में इस तरह की स्थिति देखने तो मिली है और आने वाले भविष्य में भी ऐसे और भी बैंकिंग संकट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पैसे अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित हैं। नियमों के तहत अगर अमेरिका में कोई भी बैंक डूबता है तो ग्राहकों का 2.5 लाख डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ रुपये का क्लेम मिल सकता है। वहीं भारत की बात करें तो RBI के नियमों के तहत अगर भारत में कोई बैंक डूबता है तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की रकम इंश्योरेंस क्लेम के जरिए मिल जाएगी।

लेकिन Warren Buffett की इस चेतावनी को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ Warren Buffett दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझते हैं। समय समय सरकारें भी इनसे आर्थिक मुद्दे पर सलाह मशविरा लेती रहती हैं।