Warren Buffett की बड़ी चेतावनी!

दुनिया के सबसे सफल निवेशक और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल वॉरने बफे ने बड़ी चेतावनी दी है। वॉरेन बफे की इस चेतावनी को न सिर्फ अमेरिका, यूरोप की सरकारों को बल्कि पूरी दुनिया को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। दुनिया के दिग्गज निवेशक ने आने वाली अनहोनी को लेकर अगाह किया है। उनका साफ कहना है कि इस संकट को छोटा समझने की गलती न करें। तो ऐसा वॉरने बफे ने क्या कहा है जो दुनिया भर की सरकारों और निवेशकों के लिए एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहा है। आइये जानते हैं...

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 17, 2023 18:59 IST
दुनिया के सबसे सफल निवेशक और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल Warren Buffett ने बड़ी चेतावनी दी है। Warren Buffett की इस चेतावनी को न सिर्फ America, Europe की सरकारों को बल्कि पूरी दुनिया को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। दुनिया के दिग्गज निवेशक ने आने वाली अनहोनी को लेकर अगाह किया है। उनका साफ कहना है कि इस संकट को छोटा समझने की गलती न करें। तो ऐसा Warren Buffett ने क्या कहा है जो दुनिया भर की सरकारों और निवेशकों के लिए एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहा है। आइये जानते हैं...

हम सबने देखा, कैसे Silicon Valley Bank, Signature Bank, First bank बैंकों की हालत खराब हुई। जहां एक तरफ अमेरिकी बैंकों की ये स्थिति थी, वहीं दूसरी ओर यूरोप के बैंक भी दुनिया के लिए चिंता बने हुए थे। Switzerland के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बैंक Credit Suisse  की भी दिवालिया की कगार पर आ गया था। अगर वहां की सरकार इस बैंक की गारंट नहीं लेती तो UBS बैंक इसे न खरीदता। इसी मुद्दे पर वॉरेन बफे ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि दुनिया समेत अमेरिका में लगातार बैंकिंग संकट बढ़ रहा है। अमेरिका के दो बैंकों पर ताला लग चुका है। कई और बैंकों पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका में हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दिनों में कई और बैंकों की स्थिति खराब होती दिख सकती है।

वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई और अहम बातें कहीं, उन्होंने कहा कि बैंकिंग संकट पहली बार नहीं है। पहले भी अमेरिका में इस तरह की स्थिति देखने तो मिली है और आने वाले भविष्य में भी ऐसे और भी बैंकिंग संकट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पैसे अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित हैं। नियमों के तहत अगर अमेरिका में कोई भी बैंक डूबता है तो ग्राहकों का 2.5 लाख डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ रुपये का क्लेम मिल सकता है। वहीं भारत की बात करें तो RBI के नियमों के तहत अगर भारत में कोई बैंक डूबता है तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की रकम इंश्योरेंस क्लेम के जरिए मिल जाएगी।

लेकिन Warren Buffett की इस चेतावनी को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ Warren Buffett दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझते हैं। समय समय सरकारें भी इनसे आर्थिक मुद्दे पर सलाह मशविरा लेती रहती हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
