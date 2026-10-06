Vivo V80 की भारत में एंट्री, 50MP ZEISS कैमरा और 7200mAh बैटरी; चेक करें प्राइस और फीचर्स

Vivo ने भारत में अपनी V-Series का नया स्मार्टफोन Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन में कैमरे के साथ बैटरी, डिस्प्ले और वीडियो से जुड़े फीचर्स पर भी फोकस किया है। Vivo V80 में 7200mAh की बैटरी दी गई है, जो कंपनी के मुताबिक V-Series में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। फोन की शुरुआती कीमत 62,999 रुपये है।

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Vivo V80 की कीमत और बिक्री

Vivo V80 के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 62,999 रुपये है। 8GB+256GB वेरिएंट 69,999 रुपये और 8GB+512GB वेरिएंट 79,999 रुपये में मिलेगा।

फोन की बिक्री 13 अक्टूबर से शुरू होगी। इसे Vivo की वेबसाइट, Amazon, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

7200mAh की बड़ी बैटरी

Vivo V80 में 7200mAh की बैटरी के साथ 90W FlashCharge दिया गया है। कंपनी का दावा है कि कुछ टेस्ट में फोन 39.5 घंटे तक लोकल वीडियो प्लेबैक और 14 घंटे तक नेविगेशन दे सकता है। इसे वीडियो रिकॉर्डिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया और फोन पर फोटो-वीडियो एडिट करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

50MP ZEISS कैमरे पर फोकस

फोन में 50MP ZEISS नाइट टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जिसमें Sony IMX882 सेंसर, OIS और 3X Optical Zoom मिलता है। कंपनी 100X Digital Zoom का भी दावा करती है। इसके अलावा 50MP ZEISS OIS मेन कैमरा और ZEISS Ultra-Wide कैमरा दिया गया है।

सेल्फी के लिए 50MP ZEISS Group Selfie Camera मिलता है, जिसमें 92 डिग्री Field of View और Autofocus है।

Image Credit : Business Today

वीडियो बनाने वालों के लिए खास फीचर्स

Vivo V80 में 4K Cinematic Video फीचर मिलता है। इसमें Modern Movie, Vibrant और Pastel जैसे तीन स्टाइल दिए गए हैं। फोन 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा 10X Zoom-In Portrait और अलग-अलग Focal Length वाले ZEISS Portrait Modes मिलते हैं।

144Hz डिस्प्ले और Snapdragon प्रोसेसर

फोन में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले है, जो 144Hz Refresh Rate और 5000 Nits तक Local Peak Brightness सपोर्ट करता है। इसमें HDR10+ भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक 144Hz Refresh Rate चुनिंदा ऐप्स में उपलब्ध होगा।

Vivo V80 में 4nm प्रोसेस पर बना Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR4X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है।

OriginOS 7 और 30 से ज्यादा AI फीचर्स

Vivo V80 भारत में OriginOS 7 के साथ आने वाला पहला V-Series फोन है। यह Android 17 पर आधारित है और कंपनी ने छह साल तक Security Updates देने का वादा किया है।

फोन में 30 से ज्यादा AI Creative Features भी हैं। इनमें AI Creative Camera, AI Retouch, Color Palette और सीमित समय के लिए AI Diwali Portrait 2.0 शामिल हैं। इसके अलावा फोन को IP68 और IP69 Rating मिली है।