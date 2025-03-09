Vivo V50 5G: दमदार बैटरी और शानदार कैमरा वाला मिड-रेंज स्मार्टफोन, शुरू हो गई सेल

Vivo ने हाल ही में अपना नया Vivo V50 5G लॉन्च किया है, जो अब सेल के लिए उपलब्ध है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है और इसकी बैटरी लाइफ व कैमरा क्वालिटी इसे खास बनाते हैं।

Vivo V50 की कीमत (Vivo V50 Price)

यह फोन तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है:

8GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹34,999



8GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹36,999



12GB RAM + 512GB स्टोरेज – ₹40,999



Vivo V50 सेल ऑफर्स (Vivo V50 Offers)

HDFC और SBI कार्ड पर 10% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी के साथ फ्री Vivo TWS 3e बड्स भी मिल रहा है। यह ऑफर्स Amazon, Flipkart, Vivo वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर मौजूद हैं

Vivo V50 5G के शानदार फीचर्स (Vivo V50 Features)

डिस्प्ले: 6.77-इंच FHD+ कर्व्ड AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 Nits ब्राइटनेस



6.77-इंच FHD+ कर्व्ड AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 Nits ब्राइटनेस प्रोटेक्शन: Diamond Shield Glass



Diamond Shield Glass प्रोसेसर: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3



Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15



Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 कैमरा: रियर कैमरा 50MP मेन लेंस + 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP सेल्फी कैमरा



रियर कैमरा 50MP मेन लेंस + 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP सेल्फी कैमरा बैटरी: 6000mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग



6000mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग अन्य फीचर्स: इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट



क्या Vivo V50 खरीदना सही रहेगा?

अगर आप एक पावरफुल बैटरी, शानदार डिस्प्ले और बेहतर कैमरा क्वालिटी वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Vivo V50 5G एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।