एक ही फोन में यूज कीजिए कईं WhatsApp एप्स

व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। उपयोगकर्ताओं को सेटिंग्स में जाकर वीडियो संदेशों के लिए टॉगल चालू करना होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2023 16:42 IST
Whatsapp एंड्रॉइड पर ऐप के बीटा वर्जन के लिए एक नया फीचर पेश कर रहा है। यह नया फीचर उन्हें एक ही स्मार्टफोन पर एक से अधिक अकाउंट का उपयोग करने की अनुमति देगा। WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब वर्जन नंबर 2.23.18.21 के साथ बीटा ऐप में मल्टी-अकाउंट फीचर जारी कर रहा है। यह उन बीटा परीक्षकों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने Google Play Store के माध्यम से कार्यक्रम के लिए साइन अप किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, नया मल्टी-अकाउंट फीचर एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं को ऐप सेटिंग्स में जाकर अपने व्हाट्सएप ऐप पर एक अतिरिक्त खाता जोड़ने देगा। विशेष रूप से, यह इंस्टाग्राम की तरह ही काम करेगा, जहां उपयोगकर्ता समानांतर में एक से अधिक खातों का उपयोग कर सकते हैं और केवल एक डबल टैप से उनके बीच स्विच कर सकते हैं। अभी तक एक स्मार्टफोन पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है। यह सुविधा अब कुछ बीटा परीक्षकों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही अन्य एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। उपयोगकर्ताओं को सेटिंग्स में जाकर वीडियो संदेशों के लिए टॉगल चालू करना होगा। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 5, 2023