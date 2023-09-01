रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 हुई लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत
नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। बाइक की रिटेल बिक्री 3 सितंबर से शुरू होगी। यह बाइक अक्टूबर के अंत तक यूरोप में लॉन्च की जाएगी। सबसे किफायती मिलिट्री रंग 1.73 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) में बेचे जाएंगे। स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 1.97 लाख रुपये और ब्लैक गोल्ड में टॉप मॉडल की कीमत 2.16 लाख रुपये है।
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का 2023 संस्करण भारत में लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत 1.74 लाख रुपये में रखी गई है।
नया मॉडल पांच रंगों में उपलब्ध होगा। डिजाइन पिछले आउटगोइंग मॉडल जैसा ही है। हालाँकि, ऐसे कई चेंज किए गए हैं जो नई बाइक को अपग्रेड बनाते हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक नया जे-प्लेटफ़ॉर्म है। यही प्लेटफॉर्म मेट्योर 350, क्लासिक 350 और हंटर 350 पर भी आधारित है।
