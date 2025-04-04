UNIX UX-900 Pro: दमदार बैटरी और आवाज बदलने वाला अनोखा नेकबैंड, कीमत भी किफायती

अगर आप ऐसा नेकबैंड चाहते हैं जो दमदार बैटरी, शानदार साउंड क्वालिटी और अनोखे फीचर्स के साथ आए, तो UNIX का नया UX-900 Pro (Solo) आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। UNIX, जो मोबाइल एसेसरीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना-माना ब्रांड है, ने हाल ही में यह नया वायरलेस नेकबैंड लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 62 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसलेशन (ENC) और वॉइस चेंजिंग फीचर, जिससे आप अपनी आवाज को चार अलग-अलग स्टाइल में बदल सकते हैं, जिनमें बेबी वॉयस और ओल्ड मैन वॉयस भी शामिल हैं।

advertisement

शानदार साउंड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी

UX-900 Pro में 10mm का कॉपर रिंग स्पीकर लगा है, जो बेहतरीन बेस और क्लियर साउंड देता है। यह ब्लूटूथ 5.4 से लैस है, जिससे 10-15 मीटर तक बिना किसी रुकावट के म्यूजिक स्ट्रीमिंग और कॉलिंग की जा सकती है। नेकबैंड का मेटल अलॉय बॉडी इसे स्टाइलिश और मजबूत बनाती है, वहीं इसके मैग्नेटिक ईयरबड्स इसे उलझने से बचाते हैं और स्टोरेज को आसान बनाते हैं।

दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग

अगर आप ज्यादा बैटरी बैकअप वाला नेकबैंड ढूंढ रहे हैं, तो UNIX UX-900 Pro सही विकल्प है। इसमें 250mAh की बैटरी दी गई है, जो 62 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक देती है। इसमें फास्ट टाइप-C चार्जिंग दी गई है, जिससे यह केवल 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। यानी आपको बार-बार चार्जिंग की झंझट से बचाएगा।

प्राइवेसी और कॉलिंग के लिए ENC टेक्नोलॉजी

नेकबैंड में ENC (Environmental Noise Cancellation) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करके क्लियर ऑडियो एक्सपीरियंस देती है। इससे ऑफिस, ट्रैवलिंग या भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी बिना किसी दिक्कत के बातचीत हो सकती है।

कीमत और उपलब्धता (UX-900 Pro Neckband Price)

UX-900 Pro ₹1,499/- की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और इसे ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। यह आपके नजदीकी रिटेल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगा।