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Newsटेक्नोलॉजीTCS के लैपटॉप में छिपा ट्रैकिंग टूल? कर्मचारियों की डिजिटल एक्टिविटी पर नजर को लेकर उठे सवाल

TCS के लैपटॉप में छिपा ट्रैकिंग टूल? कर्मचारियों की डिजिटल एक्टिविटी पर नजर को लेकर उठे सवाल

TCS कर्मचारियों के लैपटॉप में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाए जाने की रिपोर्ट के बाद कंपनी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह टूल कर्मचारियों के ऐप इस्तेमाल और उपयोग के समय को ट्रैक कर सकता है। हालांकि TCS ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 21, 2026 11:28 IST
AI generated image

In Short

  • TCS कर्मचारियों को दिए गए लैपटॉप में डिजिटल यूजर एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है।
  • यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशन और उनके उपयोग के समय को ट्रैक कर सकता है।
  • TCS ने अब तक सॉफ्टवेयर, डेटा कलेक्शन और इसके इस्तेमाल को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला कर्मचारियों की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों को दिए गए लैपटॉप में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही है। हालांकि, TCS की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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लैपटॉप में लगे सॉफ्टवेयर से क्या हो रहा है ट्रैक?

बताया जा रहा है कि यह सॉफ्टवेयर डिजिटल यूजर एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए कर्मचारियों के लैपटॉप पर इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशन और उनके उपयोग के समय को ट्रैक किया जा सकता है।

ऐसे टूल का इस्तेमाल कंपनियां आमतौर पर सिस्टम की परफॉर्मेंस को समझने और किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए करती हैं।

कर्मचारियों ने उठाए निगरानी को लेकर सवाल

कई कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म को संभावित खतरों से बचाने और डिजिटल एक्टिविटी को समझने के लिए मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, TCS के कुछ कर्मचारियों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर को लेकर चिंता जताई है।

कुछ कर्मचारियों का मानना है कि इसका इस्तेमाल वर्कप्लेस सर्विलांस के लिए भी किया जा सकता है। कर्मचारियों के बीच यह सवाल है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए कौन-कौन सी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है और उनकी डिजिटल गतिविधियों पर कितनी नजर रखी जा रही है।

सॉफ्टवेयर और डेटा को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं

TCS ने इस मामले में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने तैयार किया है और इसके जरिए किस तरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है।

कंपनी की ओर से जानकारी नहीं आने के कारण फिलहाल इस सॉफ्टवेयर की पूरी कार्यप्रणाली और इसके इस्तेमाल का उद्देश्य साफ नहीं हो पाया है।

कई कंपनियां करती हैं मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल

आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कई कंपनियां मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। इनका उद्देश्य सिस्टम सिक्योरिटी बनाए रखना और कर्मचारियों की डिजिटल एक्टिविटी को समझना होता है।

हाल ही में Meta को भी एक ऐसे ही टूल को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। आरोप लगाए गए थे कि AI डेवलपमेंट के लिए डेटा कलेक्शन के दौरान कर्मचारियों की कीबोर्ड टाइपिंग और माउस एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था। बाद में Meta ने इसे नियंत्रित करने के लिए टूल पेश किए थे।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 21, 2026