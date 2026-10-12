Starlink vs Jio vs Airtel vs BSNL: भारत में किसका इंटरनेट पड़ेगा सस्ता? एलन मस्क के सामने बड़ी चुनौती

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink को भारत में Jio, Airtel और BSNL जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। भारत में ये कंपनियां कम कीमत पर तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं।

ऐसे में Starlink के लिए शहरों में ग्राहकों को आकर्षित करना आसान नहीं होगा। हालांकि, दूरदराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में, जहां फाइबर इंटरनेट की सुविधा सीमित है, वहां Starlink के लिए बड़ा मौका हो सकता है।

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Starlink ने अभी भारत के लिए अपने इंटरनेट प्लान की आधिकारिक कीमतों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, पड़ोसी देश बांग्लादेश में कंपनी की कीमतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैटेलाइट इंटरनेट कितना महंगा पड़ सकता है। इंडिया टुडे के मुताबिक, बांग्लादेश में Starlink का रेजिडेंशियल प्लान करीब ₹3,295 प्रति महीने का है, जिसमें लगभग 200 Mbps की स्पीड मिलती है। इसके अलावा जरूरी उपकरणों की कीमत करीब ₹20,800 है। इस हिसाब से पहले साल का कुल खर्च लगभग ₹60,000 तक पहुंच सकता है।

Jio, Airtel और BSNL के प्लान कितने सस्ते?

भारत में ब्रॉडबैंड कंपनियां Starlink के बांग्लादेश वाले प्लान की तुलना में काफी कम कीमत पर इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं। Airtel का 300 Mbps वाला ब्रॉडबैंड प्लान करीब ₹1,599 प्रति महीने का है, जबकि Jio लगभग इतनी ही स्पीड वाला प्लान ₹1,499 में देता है। वहीं, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL का 200 Mbps वाला प्लान करीब ₹899 प्रति महीने में उपलब्ध है।

अगर Starlink भारत में बांग्लादेश जैसी कीमतें रखता है, तो उसका मासिक प्लान Airtel से दोगुने से भी ज्यादा और BSNL से करीब चार गुना महंगा पड़ सकता है। हालांकि, यह तुलना केवल कीमत और बताई गई स्पीड के आधार पर है। नेटवर्क की गुणवत्ता, कवरेज, इंस्टॉलेशन और उपलब्धता के मामले में इन सेवाओं के बीच अंतर हो सकता है।

Starlink के उपकरणों पर भी करना होगा खर्च

Starlink के सामने सिर्फ महंगे मासिक प्लान की चुनौती नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को खास उपकरण भी खरीदने पड़ते हैं। बांग्लादेश में इन उपकरणों की कीमत करीब ₹20,800 है। ऐसे में जिन घरों में पहले से अच्छी फाइबर ब्रॉडबैंड सुविधा मौजूद है, उनके लिए Starlink पर स्विच करना महंगा साबित हो सकता है।

इसके अलावा Jio और Airtel जैसी कंपनियां अपने कई ब्रॉडबैंड प्लान के साथ OTT सब्सक्रिप्शन और दूसरी डिजिटल सुविधाएं भी देती हैं। इससे ग्राहकों को इंटरनेट के साथ मनोरंजन और अन्य सेवाओं का फायदा मिलता है। ऐसे में Starlink को केवल तेज इंटरनेट ही नहीं, बल्कि कीमत और सुविधाओं के मामले में भी ग्राहकों को आकर्षित करना होगा।

गांवों और पहाड़ी इलाकों में Starlink को मिल सकता है मौका

Starlink के लिए भारत में सबसे बड़ा अवसर उन इलाकों में हो सकता है, जहां फाइबर इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल या महंगा है। इनमें दूरदराज के गांव, पहाड़ी क्षेत्र और ऐसे स्थान शामिल हैं, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी सीमित है। सैटेलाइट इंटरनेट की खासियत यह है कि इसे उन जगहों पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है, जहां जमीन के जरिए इंटरनेट केबल बिछाना आसान नहीं होता।

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उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भारत के कुल 6,44,131 गांवों में से 6,32,875 गांवों तक 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी थी। यानी 11,256 गांव ऐसे थे, जहां 4G कनेक्टिविटी दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी गांवों में किसी भी तरह का मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में Starlink उन लोगों, संस्थानों और कारोबारों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें बेहतर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है।

भारत में Starlink की कीमत कब होगी तय?

Starlink ने अभी भारत में अपने उपभोक्ताओं के लिए अंतिम टैरिफ की घोषणा नहीं की है। कंपनी के प्लान की कीमत उसकी कारोबारी रणनीति, उपकरणों की लागत और जरूरी सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगी। इसलिए बांग्लादेश की कीमतों को भारत में Starlink की संभावित लागत का केवल एक उदाहरण माना जाना चाहिए।

भारत में Starlink की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी किस कीमत पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है और किन इलाकों पर ध्यान देती है। शहरों में सस्ते फाइबर ब्रॉडबैंड से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहां Jio, Airtel और BSNL जैसी कंपनियों की सेवाएं सीमित हैं, वहां Starlink ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकता है।