Waterways Leisure के शेयर में 8% से ज्यादा की तेजी! घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, कमाई में 30% का उछाल

क्रूज सर्विस देने वाली कंपनी वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड (Waterways Leisure Tourism Ltd) के शेयर में आज 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर आज सुबह 10 बजे तक बीएसई पर 8.38% या 8.45 रुपये चढ़कर 109.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 8.19% या 8.27 रुपये की तेजी के साथ 109.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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स्टॉक में इस तेजी की वजह कंपनी द्वारा पेश किए गए दमदार Q2FY26 रिजल्ट है। कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बताया कि Cordelia Cruises का संचालन करने वाली यह कंपनी पिछले साल घाटे में थी, लेकिन इस बार मुनाफे में आ गई है। कंपनी की कमाई बढ़ने के साथ उसके कारोबार के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। हालांकि, कंपनी की बैलेंस शीट में बढ़ते कर्ज के आंकड़े भी ध्यान खींच रहे हैं।

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में कंपनी ने 58.5 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 8.9 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

कंपनी की कमाई में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी

सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 30.4% बढ़कर 133 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 102 करोड़ रुपये था।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है। सितंबर तिमाही में EBITDA यानी ब्याज, टैक्स और अन्य खर्चों से पहले की कमाई 9.4 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले कंपनी को इस स्तर पर 5.9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

इस दौरान कंपनी का EBITDA मार्जिन 7.1% रहा। इसका मतलब है कि कंपनी अब अपने मुख्य कारोबार से कमाई कर रही है। हालांकि, मुनाफे का यह मार्जिन अभी ज्यादा नहीं है। ऐसे में आने वाली तिमाहियों में इस सुधार को बनाए रखना कंपनी के लिए अहम होगा।

कंपनी की संपत्ति में बड़ा उछाल

सितंबर 2026 तक कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर 1,348.43 करोड़ रुपये पहुंच गई। मार्च 2026 के अंत में यह 341.78 करोड़ रुपये थी।

इसी अवधि में कंपनी की कुल इक्विटी भी 80.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 727.34 करोड़ रुपये हो गई। इसके अलावा लंबी अवधि की वित्तीय संपत्तियां, जिनमें लोन और एडवांस शामिल हैं, 13 करोड़ रुपये से बढ़कर 434.81 करोड़ रुपये पहुंच गईं।

आने वाले समय में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी अपने बढ़ते कारोबार के साथ कर्ज और खर्चों को कैसे संभालती है।

Waterways Leisure अपनी Cordelia Cruises ब्रांड के जरिए देश और विदेश में क्रूज हॉलिडे की सुविधा देती है। आगे कंपनी का प्रदर्शन यात्रियों की मांग, जहाजों के इस्तेमाल, टिकट की कीमतों और ऑपरेटिंग मुनाफे पर निर्भर करेगा।