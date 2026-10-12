दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात! सभी 11 जिलों में रेड अलर्ट, जानें फ्लाइट्स और मौसम का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम ने अचानक करवट ले ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी के सभी 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में भारी बारिश, बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हालांकि, खराब मौसम के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य बना हुआ है।

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उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। इसके असर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलीं। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the National Capital. Visuals from the Rajokri area. https://t.co/dwpu0L0K6k — ANI (@ANI) October 12, 2026

दिल्ली के सभी 11 जिलों में रेड अलर्ट

IMD ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में सोमवार सुबह 9 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया था। इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और एक घंटे में 15 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।

दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के लिए भी इसी तरह की चेतावनी दी गई। इन इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम से तेज बारिश की आशंका जताई गई है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य

तेज बारिश और खराब मौसम के बावजूद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन सामान्य बना रहा। दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए ग्राउंड टीमें सभी संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो।

एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ान से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। खराब मौसम के दौरान उड़ानों के समय में बदलाव की संभावना को देखते हुए यात्रियों से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने को कहा गया है।

बारिश से सड़कों पर जलभराव, यातायात प्रभावित

दिल्ली में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर के पास सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी के कुछ अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ने और सड़कों पर पानी जमा होने की घटनाएं सामने आई हैं।

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मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के चलते सड़कों पर यातायात धीमा पड़ सकता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका है। IMD ने लोगों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जांचने, आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और जलभराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी है।

बारिश से तापमान गिरा, आगे कैसा रहेगा मौसम?

सोमवार सुबह हुई बारिश से दिल्ली-NCR के लोगों को हाल के गर्म मौसम से कुछ राहत मिली है। बादल छाए रहने और बारिश के कारण तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

IMD ने रविवार शाम जारी अपने सात दिनों के पूर्वानुमान में बताया था कि मंगलवार से शनिवार तक दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ऐसे में सोमवार की तेज बारिश के बाद आने वाले दिनों में मौसम के अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना जताई गई है।