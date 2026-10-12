Apple 13 अक्टूबर को कर सकता है बड़ा धमाका! HomeView Hub समेत 3 नए डिवाइस की एंट्री, जानें क्या होगा खास

Apple अपने स्मार्ट होम डिवाइस की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 13 अक्टूबर को तीन नए प्रोडक्ट पेश कर सकती है। इनमें स्क्रीन वाला नया HomeView Hub, अपडेटेड Apple TV और नया HomePod mini शामिल हैं। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी स्मार्ट होम बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है, जहां Amazon और Google जैसी कंपनियां पहले से अपने स्मार्ट होम डिवाइस बेच रही हैं।

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इन तीनों डिवाइस का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जाएगा, लेकिन ये मिलकर घर के कई स्मार्ट उपकरणों को एक-दूसरे से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। Apple का वॉयस असिस्टेंट Siri भी इनमें अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग और फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

HomeView Hub में मिलेगी टचस्क्रीन

Apple का नया स्मार्ट होम हब इस लॉन्च का सबसे खास प्रोडक्ट हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका नाम HomeView रखा जा सकता है। इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले और Siri का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इस डिवाइस की मदद से यूजर्स घर में लगे स्मार्ट उपकरणों को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकेंगे।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, HomeView Hub दो डिजाइन में आ सकता है। पहला मॉडल टेबल पर रखा जा सकेगा, जबकि दूसरा दीवार पर लगाया जा सकेगा। इससे यूजर्स को हर बार स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने के लिए iPhone इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, Apple ने अभी इसके नाम, डिजाइन या स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है।

Apple TV और HomePod mini में क्या होगा नया?

HomeView Hub के अलावा Apple अपने Apple TV और HomePod mini के नए वर्जन भी पेश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों डिवाइस में बेहतर हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है, ताकि वे कंपनी के नए सॉफ्टवेयर और स्मार्ट होम फीचर्स के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकें।

Apple TV का इस्तेमाल टेलीविजन पर वीडियो स्ट्रीमिंग और मनोरंजन के लिए किया जाता है। वहीं, HomePod mini एक छोटा स्मार्ट स्पीकर है, जिससे यूजर्स म्यूजिक सुनने और वॉयस कमांड के जरिए दूसरे स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल करने जैसे काम कर सकते हैं। नए HomeView Hub के साथ इन दोनों प्रोडक्ट्स का अपडेटेड वर्जन Apple के स्मार्ट होम सिस्टम को और उपयोगी बना सकता है।

कब लॉन्च होंगे और कितनी होगी कीमत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इन तीनों डिवाइस को 13 अक्टूबर को पेश कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसी तरह HomeView Hub, नए Apple TV और HomePod mini की कीमतों और अंतिम फीचर्स की जानकारी भी सामने नहीं आई है।

अगर Apple इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, तो यह कंपनी के स्मार्ट होम कारोबार के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे Apple को Amazon और Google जैसे ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल ग्राहकों को कीमत, उपलब्धता और सभी फीचर्स की पुष्टि के लिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।