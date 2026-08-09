Bluetooth हमेशा ऑन रखते हैं? जानिए बैटरी और सिक्योरिटी पर क्या पड़ता है असर

Smartphone Battery Tips: आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए इस्तेमाल नहीं होते। वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी कई डिवाइस Bluetooth के जरिए फोन से जुड़ी रहती हैं।



यही वजह है कि बहुत से लोग दिनभर Bluetooth ऑन रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है और क्या इसे हर समय चालू रखना सुरक्षित है?

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नए फोन में Bluetooth कम खर्च करता है बैटरी

पुराने स्मार्टफोन्स में Bluetooth का इस्तेमाल करने पर बैटरी की खपत ज्यादा होती थी। लेकिन अब तकनीक काफी बदल चुकी है। आज के ज्यादातर आधुनिक स्मार्टफोन्स में Bluetooth Low Energy यानी BLE तकनीक का इस्तेमाल होता है।

इस तकनीक की मदद से Bluetooth बहुत कम बैटरी इस्तेमाल करता है। जब फोन किसी Bluetooth डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता, तो यह लो-पावर या स्लीप मोड में चला जाता है। ऐसे में यह आसपास मौजूद डिवाइसेज को खोजने के लिए बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है।

दिनभर ऑन रहने पर कितनी बैटरी खर्च होती है?

अगर Bluetooth पूरे दिन ऑन रहे और किसी डिवाइस से जुड़ा न हो, तो यह आमतौर पर फोन की कुल बैटरी का करीब 1 से 3 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकता है।



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अगर फोन लगातार वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच या दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है तो बैटरी की खपत कुछ बढ़ सकती है। इसके बावजूद Bluetooth की खपत स्क्रीन ब्राइटनेस, मोबाइल डेटा, Wi-Fi और GPS जैसी सुविधाओं के मुकाबले काफी कम रहती है।

बैटरी नहीं, सिक्योरिटी बन सकती है चिंता

Bluetooth को हमेशा ऑन रखने का सबसे बड़ा नुकसान बैटरी के बजाय सिक्योरिटी से जुड़ा हो सकता है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर एक्टिव Bluetooth साइबर सुरक्षा का जोखिम बढ़ा सकता है।

कुछ मामलों में हैकर्स Bluetooth के जरिए फोन से कनेक्ट होने या डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा फोन आसपास मौजूद डिवाइसेज को खोजता रहता है, जिससे अनचाहे कनेक्शन रिक्वेस्ट या नोटिफिकेशन मिल सकते हैं।

कब Bluetooth बंद रखना बेहतर?

अगर आप Bluetooth का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे बंद रखना बेहतर हो सकता है। इससे संभावित सुरक्षा जोखिम कम होंगे और बैटरी की थोड़ी बचत भी हो सकती है।

वहीं, अगर आप रोज वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच या दूसरी Bluetooth डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ऑन रखने से बैटरी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।