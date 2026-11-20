Samsung ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए One UI 9.5 Beta प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस अपडेट में ऐप्स की सुरक्षा, कैमरा कंट्रोल, हेल्थ ट्रैकिंग और एक्सेसिबिलिटी से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि भारत के यूजर्स भी इस बीटा प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं।

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Samsung के मुताबिक, बीटा प्रोग्राम 17 नवंबर से भारत समेत छह देशों में शुरू हुआ है। हालांकि, फिलहाल यह अपडेट केवल चुनिंदा Galaxy स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है।

किन Samsung फोन में मिलेगा अपडेट?

Samsung ने शुरुआती बीटा प्रोग्राम के लिए तीन स्मार्टफोन को शामिल किया है।

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

भारत के अलावा जर्मनी, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में भी यह प्रोग्राम शुरू हुआ है। पुराने Galaxy S मॉडल, Galaxy Z सीरीज और Galaxy S26 FE के लिए कंपनी ने अभी बीटा अपडेट की घोषणा नहीं की है।

One UI 9.5 में मिलेंगे ये 5 खास फीचर्स

1. App Lock: अब यूजर्स चुनिंदा ऐप्स को फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक पहचान या स्क्रीन लॉक से सुरक्षित रख सकेंगे। लॉक किए गए ऐप्स के नोटिफिकेशन और विजेट की जानकारी भी छिपी रहेगी।

2. बेहतर कैमरा कंट्रोल: कैमरा ऐप में नया जूम बार और आसान सेटिंग्स मिलेंगी। Pro और Pro Video मोड में कस्टम कंट्रोल और प्रीसेट जैसे विकल्प भी जोड़े गए हैं। कुछ फीचर्स केवल सपोर्टेड डिवाइस पर मिलेंगे।

3. Samsung Health Mind Note: इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने विचार और भावनाएं लिख सकेंगे। इसमें लिखने के लिए सुझाव भी मिलेंगे। हालांकि, यह सुविधा Galaxy Watch पर उपलब्ध नहीं होगी।

4. दवाइयों की जानकारी: Samsung Health में यूजर्स दवाइयों, विटामिन और सप्लीमेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दवा लेने के लिए रिमाइंडर भी सेट किया जा सकता है। यह सुविधा पहले से कुछ बाजारों में मौजूद थी।

5. Accessibility फीचर्स: नए फ्लोटिंग शॉर्टकट से जरूरी कंट्रोल जल्दी खोले जा सकेंगे। साथ ही, सपोर्टेड हियरिंग एड्स का वॉल्यूम और कॉल या नोटिफिकेशन की आवाज सीधे नोटिफिकेशन पैनल से नियंत्रित की जा सकेगी।

One UI 9.5 Beta कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले Samsung Members ऐप खोलकर अपने Samsung अकाउंट से लॉगिन करें। इसके बाद One UI Beta Program के बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

फिर फोन की Settings > Software Update > Download and Install में जाकर उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें।

अपडेट से पहले इन बातों का रखें ध्यान

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Samsung ने बीटा अपडेट इंस्टॉल करने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेने की सलाह दी है।

बीटा सॉफ्टवेयर में बग और तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। अगर यूजर पुराने स्टेबल वर्जन पर वापस जाना चाहता है, तो कंप्यूटर पर Smart Switch की मदद से रोलबैक करना होगा। इस प्रक्रिया में फोन रीसेट होता है और बीटा के दौरान बना डेटा हट सकता है।

कंपनी ने फिलहाल One UI 9.5 के स्टेबल वर्जन की रिलीज डेट घोषित नहीं की है।