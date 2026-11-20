Google ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा जांच के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। कंपनी ने Mirror Dimension नाम से एक नकली इंटरनेट तैयार किया है, जहां शॉपिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बैंकिंग डैशबोर्ड सबकुछ असली जैसा दिखाई देता है। लेकिन इनमें से कोई भी वेबसाइट वास्तविक इंटरनेट का हिस्सा नहीं है।

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Google ने अपने सिक्योरिटी ब्लॉग में बताया है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल Chrome के Gemini आधारित AI ब्राउजिंग एजेंट्स की जांच के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि AI इंटरनेट पर काम करते समय साइबर हमलों से कितना सुरक्षित रहता है।

नकली इंटरनेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?

Google Chrome में AI आधारित ऑटो ब्राउज फीचर पर काम कर रहा है। इसकी मदद से AI वेबसाइट खोलने, ऑनलाइन शॉपिंग करने, फॉर्म भरने और दूसरी गतिविधियां पूरी करने में सक्षम होगा।

लेकिन असली इंटरनेट पर इनकी जांच करने से यूजर्स की निजी जानकारी और डेटा को खतरा हो सकता है।

इसी वजह से Google ने Mirror Dimension बनाया है, जहां AI एजेंट बिना किसी वास्तविक वेबसाइट या यूजर डेटा को प्रभावित किए काम कर सकते हैं।

AI को कैसे लगता है कि इंटरनेट असली है?

Google ने इस नकली इंटरनेट को gVisor नाम की तकनीक की मदद से एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण में तैयार किया है।

जब AI किसी लोकप्रिय वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसे उसी वेबसाइट की नकली कॉपी पर पहुंचा देता है। खास बात यह है कि Chrome के एड्रेस बार में वेबसाइट का पता सामान्य दिखाई देता है।

Google ने इस नियंत्रित टेस्टिंग सिस्टम में विशेष वेब सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल किए हैं, ताकि ब्राउजर सुरक्षा संबंधी चेतावनी न दिखाए।

कंपनी के मुताबिक, सामान्य इंटरनेट पर हैकर्स इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्यवस्था पूरी तरह उसके निजी टेस्ट नेटवर्क तक सीमित है।

AI ही तैयार कर रहा हजारों वेबसाइट

Mirror Dimension की एक खास बात यह है कि इसकी वेबसाइट बनाने में भी AI एजेंट्स की मदद ली जा रही है।

रिसर्च एजेंट वेबसाइट की जरूरतों की योजना बनाते हैं। बिल्डर एजेंट वेबसाइट का कोड लिखते हैं, जबकि दूसरे एजेंट बटन, फॉर्म और फीचर्स की जांच करके गलतियां सुधारने में मदद करते हैं।

इस तरह ऑनलाइन स्टोर, रेसिपी वेबसाइट, लोकल मार्केटप्लेस और बैंकिंग डैशबोर्ड जैसे कई प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं।

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हैकर्स के हमलों से कैसे बचाएगा AI को?

Google इस सिस्टम के जरिए Prompt Injection जैसे साइबर हमलों की जांच कर रहा है। ऐसे हमलों में हैकर्स वेबसाइट के टेक्स्ट या तस्वीरों में छिपे निर्देशों से AI को गलत काम करने के लिए उकसा सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, इस ऑटोमेटेड सिस्टम से एक सिक्योरिटी इंजीनियर रोजाना 1,000 से ज्यादा हमलों के टेस्ट तैयार कर सकता है। यह मैन्युअल तरीके की तुलना में 30 गुना से भी ज्यादा है।

हालांकि, Google ने यह नहीं बताया है कि इन टेस्ट में उसके AI एजेंट कितनी बार सफल या असफल हुए।

कंपनी का कहना है कि AI के ज्यादा स्मार्ट होने के साथ Mirror Dimension को भी लगातार बेहतर बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में Chrome के AI फीचर्स को सुरक्षित रखा जा सके।