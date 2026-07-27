Samsung Keyboard Hacks: फोन में छिपी हैं ऐसी कमाल की ट्रिक्स, जिन्हें जानकर पूरी तरह बदल जाएगा चैटिंग का तरीका
सैमसंग फोन का कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग तक सीमित नहीं है। इसमें कई ऐसे छिपे फीचर्स मौजूद हैं, जो चैटिंग और रोजमर्रा के काम को काफी आसान बना सकते हैं। इनमें से कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं, जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी ही नहीं होती।
In Short
- स्पेसबार को दबाकर दाएं-बाएं स्वाइप करने पर वह माउस की तरह काम करता है और कर्सर आसानी से कंट्रोल होता है।
- इन-बिल्ट ट्रांसलेटर की मदद से कीबोर्ड पर टाइप किया गया मैसेज रियल टाइम में दूसरी भाषा में बदला जा सकता है।
- कीबोर्ड का साइज और लेआउट बदला जा सकता है, साथ ही एक हाथ से टाइपिंग के लिए One-Handed Mode भी मिलता है।
Samsung Keyboard Hacks: फोन पर लंबा मैसेज या ईमेल लिखते समय छोटी-सी गलती भी परेशान कर देती है, खासकर जब कर्सर को सही जगह ले जाना मुश्किल हो। सैमसंग कीबोर्ड में इस परेशानी को आसान बनाने वाला एक काम का तरीका मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि फोन का स्पेसबार माउस की तरह भी काम कर सकता है?
स्पेसबार को माउस की तरह इस्तेमाल करें
लंबा मैसेज टाइप करते समय बीच में कोई गलती हो जाए, तो कर्सर को सही जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सैमसंग कीबोर्ड में स्पेसबार को दबाकर उंगली दाएं या बाएं खिसकाने पर कर्सर भी उसी तरफ चलता है। इससे स्क्रीन पर बार-बार टैप किए बिना आसानी से सही शब्द तक पहुंचकर गलती ठीक की जा सकती है।
यह तरीका लंबे ईमेल, ऑफिस मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट लिखते समय काफी काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कीबोर्ड से मैसेज को दूसरी भाषा में भी बदला जा सकता है?
कीबोर्ड में ही करें मैसेज का ट्रांसलेशन
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से चैट कर रहे हैं, जो दूसरी भाषा बोलता है, तो बार-बार अलग ट्रांसलेशन ऐप खोलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड के ऊपर दिए गए तीन डॉट पर टैप करें और ‘Translate’ का विकल्प चुनें।
इसके बाद अपनी भाषा और जिस भाषा में मैसेज भेजना है, उसे चुन लें। अब आप जो भी टाइप करेंगे, कीबोर्ड उसे दूसरी भाषा में बदल देगा। हालांकि, यह फीचर हर फोन, भाषा या सॉफ्टवेयर वर्जन में एक जैसा नहीं मिल सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जरूरत के हिसाब से कीबोर्ड का साइज और जगह भी बदली जा सकती है?
अपनी सुविधा के हिसाब से बदलें कीबोर्ड
बड़ी स्क्रीन वाले फोन पर एक हाथ से टाइप करना कई लोगों के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स में जाकर ‘साइज एंड ट्रांसपेरेंसी’ या ‘साइज एंड लेआउट’ ऑप्शन से कीबोर्ड को छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
कीबोर्ड को स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर या नीचे भी किया जा सकता है। एक हाथ से टाइप करने के लिए ‘वन-हैंडेड मोड’ ऑन करें। इससे कीबोर्ड स्क्रीन के एक किनारे पर आ जाता है और टाइप करना आसान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाना या वीडियो शेयर करने के लिए चैट से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती?
चैट छोड़ने की जरूरत नहीं
कुछ सैमसंग फोन में कीबोर्ड के टूलबार से ही यूट्यूब या स्पॉटिफाई पर गाना और वीडियो खोजने का विकल्प मिलता है। इससे दोस्तों को कोई गाना या वीडियो भेजने के लिए बार-बार चैट बंद करके दूसरी ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
हालांकि, यह सुविधा हर सैमसंग फोन में नहीं मिल सकती। लेकिन अगर गलती से ज्यादा टेक्स्ट लिख जाए, तो क्या उसे एक-एक अक्षर मिटाए बिना जल्दी हटाया जा सकता है?
जेस्चर से तेजी से मिटाएं टेक्स्ट
अगर कोई गलत वाक्य या कई शब्द टाइप हो जाएं, तो उन्हें एक-एक करके बैकस्पेस से मिटाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड सेटिंग्स में जाकर ‘स्वाइप, टच एंड फीडबैक’ वाले ऑप्शन को खोलें। यहां दिए गए कंट्रोल की मदद से उंगली घुमाकर टेक्स्ट को तेजी से हटाया जा सकता है। हालांकि, सेटिंग का नाम वन यूआई के वर्जन के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है।