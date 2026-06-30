Samsung Galaxy Z Fold 8 Series: लॉन्च से पहले सामने आए बड़े लीक्स! नया डिजाइन, Qi2 चार्जिंग और....

सैमसंग के अगले बड़े 'गैलेक्सी अनपैक्ड' (Galaxy Unpacked) इवेंट में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। माना जा रहा है कि कंपनी 22 जुलाई 2026 को अपने नए फोल्डेबल फोन्स दुनिया के सामने पेश करेगी। लेकिन लॉन्च से ठीक पहले, टेक इंडस्ट्री में दो बहुत बड़े और पक्के लीक्स सामने आए हैं, जिन्होंने Galaxy Z Fold 8 Series की पूरी कहानी साफ कर दी है।

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इस बार सैमसंग अपने फोल्डेबल लाइनअप में कुछ ऐसे बदलाव करने जा रहा है, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग भी हैं और दिलचस्प भी। चलिए जानते हैं लीक्स में क्या-क्या सामने आया है।

1. नाम की सबसे अजीब बात

अक्सर टेक कंपनियां जब किसी फोन के नाम में "Ultra" जोड़ती हैं, तो उसका मतलब होता है - बिल्कुल नया डिजाइन और सबसे बेस्ट फीचर्स। लेकिन सैमसंग इस बार कुछ अलग कर रहा है:

गैलेक्सी Z फोल्ड 8 (नया डिज़ाइन): यह सैमसंग का बिल्कुल नया डिजाइन होने वाला है। इस मॉडल में अंदर की बड़ी स्क्रीन (Inner Display) पहले से ज्यादा चौड़ी होगी और बाहर की स्क्रीन (Outer Screen) थोड़ी छोटी लेकिन चौड़ी होगी, जिससे यह एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा फील होगा।

गैलेक्सी Z फोल्ड 8अल्ट्रा / वाइड (पुराना डिज़ाइन): जिस मॉडल को कंपनी 'अल्ट्रा' नाम दे रही है, वो असल में कोई नया डिजाइन नहीं है। सैमसंग पिछले साल के गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के पुराने और जाने-पहचाने लुक (फॉर्म फैक्टर) को ही इस नए नाम के साथ दोबारा मार्केट में उतार रहा है। कुछ देशों में इसे 'गैलेक्सी Z फोल्ड 8 वाइड' भी कहा जा सकता है।

2. केसेज (Cases) से सामने आए नए फीचर्स और डिजाइन

Android Headlines नाम की वेबसाइट ने सैमसंग के ऑफिशियल लॉन्च-डे केसेज की तस्वीरें लीक की हैं। इन कवर्स को देखकर फोन के कई खास फीचर्स पक्के हो जाते हैं:

Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग: सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इन सिलिकॉन केसेज के पीछे एक मैग्नेटिक रिंग (Magnetic Ring) साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि सैमसंग आखिरकार Qi2 वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड लेकर आ रहा है। यह तकनीक बिल्कुल एप्पल के MagSafe की तरह काम करेगी, जिससे चार्जर फोन के पीछे चुंबक की तरह चिपक जाएगा और बेहतर चार्जिंग स्पीड मिलेगी।

अरामिड फाइबर केसेज (Aramid Fiber Cases): फोन की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए सैमसंग अरामिड फाइबर से बने प्रीमियम कवर्स ला रहा है, जो ब्लैक, रेड और ब्लू रंगों में मिलेंगे। इनमें एक इन-बिल्ट किकस्टैंड (Kickstand) भी होगा, ताकि आप फोन को टेबल पर खड़ा करके आराम से वीडियो देख सकें।

मशहूर ब्रांड्स के साथ कोलाबोरेशन: फोल्ड 8 वाइड (अल्ट्रा) मॉडल के लिए सैमसंग 'Esther Kim', 'Joker' और 'Kakao Corp' जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के साथ मिलकर स्पेशल clear केस भी लॉन्च करेगा।

ये लीक्स कितने पक्के हैं और इनके स्रोत (Source) क्या हैं?

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इंटरनेट पर आने वाली हर अफवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस खबर के पीछे जो दो स्रोत हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार और भरोसेमंद है:

WPC (Wireless Power Consortium) डेटाबेस लिस्टिंग

यह क्या है?

डब्ल्यूपीसी (WPC) वो इंटरनेशनल संस्था है जो वायरलेस चार्जिंग वाले सभी डिवाइसेज को सर्टिफिकेशन (मंजूरी) देती है।

यह क्यों भरोसेमंद है?

कोई भी कंपनी जब नया फोन लॉन्च करती है, तो उसे सरकारी या ऑफिशियल डेटाबेस पर रजिस्टर करना ही पड़ता है। एक केस बनाने वाली कंपनी की लिस्टिंग में साफ तौर पर Galaxy Z Flip 8, Fold 8, और Fold 8 Ultra के नाम दिखाई दिए हैं। चूंकि यह एक सरकारी रिकॉर्ड है, इसलिए इन नामों पर अब कोई शक नहीं रह जाता।

इन लीक्स से यह तो साफ है कि सैमसंग इस साल फोल्डेबल मार्केट में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहा है। जहां एक तरफ नया चौड़ा डिज़ाइन (Z फोल्ड 8) यूजर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा, वहीं मैग्नेटिक चार्जिंग (Qi2) फोन को इस्तेमाल करना और आसान बना देगी। अब बस इंतजार है 22 जुलाई का, जब सैमसंग के इस इवेंट में इन फोन्स की कीमतों और सेल डेट का ऑफिशियल ऐलान होगा।

