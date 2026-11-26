Samsung One UI 9 Watch Update India: Samsung ने अपनी Galaxy Watch8 और Galaxy Watch8 Classic स्मार्टवॉच के लिए One UI 9 Watch अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। भारत में भी इस अपडेट के पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके जरिए यूजर्स को हार्ट हेल्थ, नींद और फिटनेस से जुड़े कई नए फीचर्स मिलेंगे। ये सुविधाएं पहले Galaxy Watch9 और Galaxy Watch Ultra2 में पेश की गई थीं।

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सोते समय पांच हेल्थ पैरामीटर होंगे ट्रैक

नए Vitals फीचर की मदद से स्मार्टवॉच नींद के दौरान हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, सांस लेने की दर, त्वचा का तापमान और ब्लड ऑक्सीजन लेवल रिकॉर्ड करेगी।

कम से कम सात रातों का डेटा मिलने के बाद यह यूजर का सामान्य हेल्थ पैटर्न तैयार करेगी। रीडिंग में बड़ा बदलाव होने पर अलर्ट भी मिल सकता है।

हार्ट हेल्थ की मिलेगी जानकारी

Heart Health Score फीचर नींद, शारीरिक गतिविधियों और दूसरे हेल्थ डेटा को मिलाकर एक स्कोर तैयार करेगा।

वहीं, Daily Cardio Load बताएगा कि एक्सरसाइज और रोजमर्रा की गतिविधियों से दिल पर कितना दबाव पड़ रहा है। Fitness Index यूजर की फिटनेस का आकलन करके उसके लक्ष्य के मुताबिक सुझाव देगा।

नींद की निगरानी होगी बेहतर

अपग्रेडेड Sleep Coaching फीचर अब पिछले 14 दिनों में सिर्फ तीन दिनों के स्लीप डेटा से पर्सनलाइज्ड सलाह देना शुरू कर सकता है।

इसके अलावा अपडेटेड Sleep Apnea फीचर नींद के दौरान सांस लेने में होने वाली रुकावटों का विश्लेषण करता है। हालांकि, भारत में इसकी उपलब्धता नियामकीय मंजूरी और अन्य शर्तों पर निर्भर हो सकती है।

दूसरे कौन से फीचर्स मिलेंगे?

One UI 9 Watch में Portrait Watch Face मिलेगा, जिससे यूजर्स अपनी तस्वीर को वॉच फेस बना सकेंगे।

Compass में भी सुधार किया गया है। अब यूजर्स पार्किंग या कैंपिंग जैसी लोकेशन सेव कर सकेंगे। Track Back फीचर रिकॉर्ड किए गए रास्ते से शुरुआती जगह तक लौटने में मदद करेगा।

भारत में कब मिलेगा अपडेट?

One UI 9 Watch का रोलआउट नवंबर के मध्य में शुरू हुआ था। भारत में 17 नवंबर से Galaxy Watch8 सीरीज पर अपडेट मिलने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है।

यूजर्स अपनी स्मार्टवॉच में Settings > Watch software update > Download and install पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं।

हालांकि, सभी यूजर्स को अपडेट एक साथ मिलना जरूरी नहीं है। कुछ फीचर्स के लिए Samsung Health या Samsung Health Monitor ऐप अपडेट करना होगा। हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स डॉक्टर की जांच या मेडिकल डायग्नोसिस का विकल्प नहीं हैं।