भारत के अमीर निवेशकों के बीच क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन जब इसमें बड़ी रकम लगाने की बात आती है तो ज्यादातर निवेशक सतर्क नजर आते हैं। बिटडेल्टा इंडिया की नई फैमिली ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल 41% फैमिली ऑफिस और बेहद अमीर निवेशक (UHNI) क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं या इसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि, 86% निवेशक अपने पोर्टफोलियो का 1% से भी कम हिस्सा क्रिप्टो में लगाना उचित मानते हैं।

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जनवरी से अगस्त 2026 के बीच 25 फैमिली ऑफिस और अमीर निवेशकों पर किए गए सर्वे के मुताबिक, 18% निवेशकों ने फिलहाल डिजिटल एसेट्स में पैसा लगा रखा है, जबकि 14% निवेशक पहले पैसा लगाकर निकल चुके हैं। वहीं, 9% निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं और 59% ने कभी निवेश नहीं किया है और न ही फिलहाल इसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं।

क्रिप्टो में ज्यादा पैसा लगाने से क्यों बच रहे अमीर?

सर्वे में शामिल करीब 73% निवेशक क्रिप्टो के मुकाबले प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट और रियल एस्टेट जैसे निवेश विकल्पों को ज्यादा आकर्षक मानते हैं। वहीं, 59% निवेशकों ने नियमों को लेकर अनिश्चितता और इतने ही निवेशकों ने विशेषज्ञता की कमी को बड़ी बाधा बताया है। करीब 55% निवेशकों को लंबी अवधि में क्रिप्टो की उपयोगिता और वैल्यू को लेकर स्पष्टता नहीं है।

बिटडेल्टा इंडिया के CEO विकास एम सचदेवा के मुताबिक, निवेशकों में दिलचस्पी तो है, लेकिन क्रिप्टो को लेकर उनकी समझ और बढ़ने की जरूरत है। सर्वे में शामिल 48% निवेशक भारी उतार-चढ़ाव से सहज हैं या निवेश के जोखिम का अलग-अलग आकलन करते हैं।

बिटकॉइन में भारी गिरावट ने बढ़ाई चिंता

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, नवंबर में 24 तारीख तक अमेरिका में लिस्टेड बिटकॉइन ETF से 4.94 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी हुई है। अकेले ब्लैकरॉक के आईशेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट से 4 अरब डॉलर से ज्यादा की निकासी हुई है।

नवंबर में बिटकॉइन करीब 23% टूटकर 60,000 डॉलर के नीचे पहुंच गया है। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और नियमों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है।

निवेश की रकम सीमित रखने पर जोर

सर्वे में शामिल किसी भी निवेशक को उम्मीद नहीं है कि अगले पांच वर्षों में क्रिप्टो उनके पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा बनेगा। निवेशक शेयर, फिक्स्ड इनकम और सोने जैसे पारंपरिक विकल्पों को पोर्टफोलियो का आधार बनाकर क्रिप्टो में सीमित रकम लगाने के पक्ष में हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो का 1% हिस्सा बिटकॉइन में लगाया है, तो बिटकॉइन में 23% की गिरावट से उसके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 0.23% घटेगी, बशर्ते बाकी निवेश की वैल्यू में बदलाव न हो।

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छोटे निवेशकों के लिए क्या है सबक?

रिटेल निवेशकों को सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में पैसा नहीं लगाना चाहिए। निवेश से पहले जोखिम उठाने की क्षमता, पैसों की जरूरत, निवेश की अवधि और वित्तीय लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है। अलग-अलग विकल्पों में पैसा लगाना और अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है।