देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर खर्च का बोझ बढ़ा दिया है। पिछले एक साल में रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्याज के दाम करीब दोगुने हो गए हैं, जबकि चीनी 31 फीसदी महंगी हुई है। सरसों, सोया और सूरजमुखी तेल की कीमतों में भी करीब 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। हालांकि, इस बीच आलू और टमाटर की कीमतों में गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत मिली है।

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प्याज और चीनी की कीमतों में भारी उछाल

केंद्र सरकार के 24 नवंबर 2025 और 24 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, प्याज की औसत खुदरा कीमत 26.95 रुपये से बढ़कर 53.38 रुपये प्रति किलो हो गई है। यानी एक साल में प्याज करीब 98 फीसदी महंगा हुआ है। वहीं, चीनी का भाव 46.60 रुपये से बढ़कर 61.06 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। चावल की कीमत भी 11.33 फीसदी बढ़कर 48.25 रुपये प्रति किलो हो गई है। गेहूं और आटे के दाम में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है।

खाने के तेल ने बढ़ाया रसोई का खर्च

पिछले एक साल में सरसों तेल की कीमत 186.54 रुपये से बढ़कर 215.30 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं, सोया तेल 146.63 रुपये से बढ़कर 169.45 रुपये और सूरजमुखी तेल 165.05 रुपये से बढ़कर 190.55 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है।

मूंगफली तेल की कीमत 187.78 रुपये से बढ़कर 210.86 रुपये और पाम तेल की कीमत 132.97 रुपये से बढ़कर 151.44 रुपये प्रति किलो हो गई है। खुदरा बाजार के अलावा थोक बाजार में भी खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 14 से 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

दालों के दाम भी बढ़े

चना दाल की कीमत 86.85 रुपये से बढ़कर 96.13 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं, तुअर दाल का भाव 115 रुपये से बढ़कर 136 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। मसूर दाल भी पिछले एक साल में 15 फीसदी से ज्यादा महंगी हुई है।

आलू और टमाटर ने दी राहत

महंगाई के बीच आलू करीब 14 फीसदी सस्ता होकर 23.40 रुपये प्रति किलो रह गया है। वहीं, टमाटर की कीमत करीब 25 फीसदी घटकर 38.55 रुपये प्रति किलो हो गई है।

क्यों बढ़ रही है खाने-पीने की चीजों की कीमत?

कमजोर मानसून, फसलों पर असर, खेती की बढ़ती लागत और महंगा पशु चारा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में तनाव का असर भी घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा खाद्य तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का असर घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ता है।