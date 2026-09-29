Samsung के दो नए टैबलेट भारत में जल्द होंगे लॉन्च! दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

सैमसंग भारत में अपने दो नए टैबलेट Galaxy Tab S12 Plus और Galaxy Tab S12 Ultra लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अभी तक इनकी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लॉन्च से पहले ही दोनों टैबलेट के फीचर्स, डिजाइन और कीमत से जुड़ी कई जानकारियां सामने आने लगी हैं।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग की नई Galaxy Tab S12 सीरीज में पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नया एंड्रॉयड टैबलेट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन दोनों डिवाइस के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है।

दमदार प्रोसेसर और 16GB तक रैम

रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung Galaxy Tab S12 Plus और Galaxy Tab S12 Ultra में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। दोनों टैबलेट में 16GB तक रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, नई सीरीज में सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े फीचर्स में भी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Galaxy Tab S12 Plus में क्या होगा खास?

Samsung Galaxy Tab S12 Plus में 12.6 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजोल्यूशन 2800 × 1752 पिक्सल हो सकता है।

कैमरे की बात करें तो इस टैबलेट के पीछे एक कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, बैटरी के मामले में इसमें 10,600mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जो 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकती है।

Galaxy Tab S12 Ultra में मिलेगी बड़ी स्क्रीन

Galaxy Tab S12 Ultra में Plus मॉडल के मुकाबले बड़ी डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 14.6 इंच की AMOLED स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजोल्यूशन 2960 × 1848 पिक्सल होगा।

इसके अलावा, Ultra मॉडल में पीछे की तरफ दो कैमरे मिल सकते हैं। इस टैबलेट में 11,600mAh की बैटरी मिलने की संभावना है। यह भी 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।

कब होंगे लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung Galaxy Tab S12 सीरीज को 7 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

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कीमत की बात करें तो यूरोप में Galaxy Tab S12 Plus की संभावित कीमत 1,299 यूरो यानी करीब 1,41,473 रुपये हो सकती है। वहीं, Galaxy Tab S12 Ultra की कीमत 1,539 यूरो यानी करीब 1,67,610 रुपये रहने की उम्मीद है।

हालांकि, भारत में इन दोनों टैबलेट की कीमत कितनी होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि आधिकारिक लॉन्च के दौरान कंपनी भारतीय कीमतों का खुलासा करेगी।