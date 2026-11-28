Samsung की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कंपनी ने अभी इन स्मार्टफोन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च से कई महीने पहले Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra के डमी मॉडल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों फोन के डिजाइन, कैमरा लेआउट और साइज की झलक मिलती है।

advertisement

Samsung Galaxy S27 सीरीज को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट या फीचर्स की पुष्टि नहीं की है।

वीडियो में कैसा दिखा Galaxy S27 का डिजाइन?

YouTuber Jam Ancheta ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें Galaxy S27 Pro ब्लैक कलर और Galaxy S27 Ultra व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं।

Image Credit: Beebom Gadgets

सबसे बड़ा बदलाव फोन के पीछे के कैमरे के डिजाइन में नजर आ रहा है। दोनों स्मार्टफोन में नया कैमरा आइलैंड दिया गया है, जो पुराने Galaxy मॉडल से अलग दिखाई देता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S21 सीरीज के बाद Samsung के फ्लैगशिप फोन के रियर डिजाइन में यह बड़ा बदलाव हो सकता है।

हालांकि, वीडियो में दिखाए गए फोन असली स्मार्टफोन नहीं, बल्कि डमी यूनिट हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर मोबाइल कवर और दूसरी एक्सेसरीज तैयार करने के लिए किया जाता है।

Galaxy S27 Pro और Ultra के साइज में कितना अंतर?

लीक वीडियो के मुताबिक, Galaxy S27 Pro का साइज Galaxy S27 Ultra के मुकाबले छोटा और कॉम्पैक्ट दिखाई देता है।

Galaxy S27 Pro का साइज Apple के iPhone 18 Pro के करीब बताया जा रहा है। वहीं, Galaxy S27 Ultra का साइज iPhone 18 Pro Max जैसा हो सकता है।

इससे संकेत मिलता है कि Samsung दोनों मॉडल को अलग-अलग स्क्रीन साइज पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए पेश कर सकती है।

कैमरे में क्या होगा खास?

वीडियो में पहली नजर में दोनों स्मार्टफोन के पीछे चार कैमरे दिखाई देते हैं। हालांकि, पिछली लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra में तीन रियर कैमरे मिल सकते हैं।

इनमें प्राइमरी, अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो कैमरा शामिल होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया जा सकता है।

advertisement

Galaxy S27 Pro में 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP या 12MP टेलीफोटो कैमरा मिलने की संभावना है।

वहीं, Galaxy S27 Ultra में 50MP का 5x टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कंपनी Galaxy S26 Ultra में मिलने वाले अलग 3x टेलीफोटो कैमरे को हटा सकती है।

क्या यही होगा फोन का फाइनल डिजाइन?

फिलहाल सामने आई जानकारी को अंतिम नहीं माना जा सकता। डमी यूनिट का डिजाइन लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन से अलग भी हो सकता है।

जाने-माने टिप्स्टर Ice Universe ने भी पहले सामने आई Galaxy S27 डमी यूनिट की तस्वीरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।

ऐसे में कैमरा डिजाइन, फीचर्स और साइज से जुड़ी सभी जानकारियां अभी लीक और अफवाहों पर आधारित हैं। सही जानकारी Samsung की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।