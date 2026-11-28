लग्जरी कार बनाने वाली BMW Group की ब्रिटिश ब्रांड Mini भारत में अपना कारोबार तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य 2026 में अपनी कारों की बिक्री करीब दोगुनी करना है। इसके लिए Mini ने भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कार Cooper SE के साथ दो नए स्पेशल एडिशन मॉडल उतारे हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इन नई कारों की मदद से साल के आखिरी महीने में बिक्री को बड़ा फायदा मिलेगा।

advertisement

भारत में बिक्री दोगुनी करने का लक्ष्य

Mini ने 2025 में भारत में कुल 730 कारें बेची थीं। अब कंपनी 2026 में इस आंकड़े को लगभग दोगुना करना चाहती है।

BMW Group India के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बराड़ ने ETAuto को बताया कि इस साल की पहली छमाही में Mini की बिक्री 70 फीसदी बढ़ी है।

उनके मुताबिक, दिसंबर कंपनी के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि इसी महीने नई लॉन्च हुई कारों की डिलीवरी शुरू होगी। कंपनी को 70 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ का भरोसा है, लेकिन लक्ष्य 100 फीसदी तक पहुंचने का है।

₹53.90 लाख में Mini की इलेक्ट्रिक कार

Mini ने भारत में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक Cooper SE लॉन्च की है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹53.90 लाख रखी गई है।

अब तक भारत में Mini की सभी कारें पेट्रोल इंजन के साथ आती थीं। Cooper SE के जरिए कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखा है।

BMW Group को उम्मीद है कि शुरुआती दौर में Mini की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी हो सकती है।

वहीं, BMW ब्रांड की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी फिलहाल 26 फीसदी है, जिसके मौजूदा तिमाही में 30 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है।

हालांकि, Mini की इलेक्ट्रिक कारों की भारत में असेंबलिंग शुरू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। कंपनी इन्हें पूरी तरह तैयार कारों यानी CBU के रूप में आयात करेगी। BMW Group का मानना है कि अभी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री इतनी नहीं है कि स्थानीय असेंबलिंग में बड़ा निवेश किया जाए।

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील से कीमतों में राहत

Mini ने भारत में Cooper S Paul Smith Edition और Cooper Convertible Paul Smith Edition भी लॉन्च किए हैं।

Cooper S Paul Smith Edition की एक्स-शोरूम कीमत ₹55.75 लाख रखी गई है।

इन पेट्रोल कारों की कीमत तय करने में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की अहम भूमिका रही है।

कंपनी के मुताबिक, इस समझौते के तहत संबंधित आयात पर प्रभावी कस्टम ड्यूटी करीब 70 फीसदी से घटकर 35 फीसदी हो गई है। इसका लगभग 35 फीसदी ड्यूटी लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया गया है।

advertisement

हालांकि, बराड़ का कहना है कि भारत में कारों की स्थानीय असेंबलिंग अब भी आयात के मुकाबले ज्यादा किफायती है।

फिलहाल Countryman C भारत में असेंबल होने वाली Mini की इकलौती कार है। इसकी हिस्सेदारी कंपनी की कुल भारतीय बिक्री में करीब 30 से 33 फीसदी है।

जनवरी 2027 से महंगी होंगी कारें

नई कारों के लॉन्च के बीच BMW Group India ने कीमतें बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है।

कंपनी के मुताबिक, कच्चे माल की बढ़ती लागत और दूसरे खर्चों की वजह से जनवरी 2027 से कारों की कीमतों में 2 से 3 फीसदी तक बढ़ोतरी की जाएगी।

हालांकि, हाल में यूरो की कीमत में आई नरमी से कंपनी को कुछ राहत मिली है।

Mini की भारत में बढ़ती बिक्री का असर BMW Group के कुल कारोबार पर भी दिखाई दे सकता है।

पिछले साल तक BMW Group India की कुल बिक्री में Mini की हिस्सेदारी करीब 4 से 5 फीसदी थी। कंपनी को उम्मीद है कि 2026 में यह बढ़कर 7 से 8 फीसदी तक पहुंच सकती है।

यानी Mini अब भारत में सिर्फ सीमित ग्राहकों के लिए उपलब्ध लग्जरी ब्रांड बने रहने के बजाय BMW Group के कारोबार में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है।