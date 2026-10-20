Samsung Galaxy A37 में क्या-क्या बदलेगा? Android 17 अपडेट में मिलेंगे ये नए फीचर्स

Samsung Galaxy A37 यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के लिए Android 17 पर आधारित One UI 9.0 का स्टेबल अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट फिलहाल यूरोप के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले दक्षिण कोरिया में इसकी शुरुआत हुई थी। नए अपडेट में फोन के इंटरफेस से लेकर सेटिंग्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

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हालांकि, Galaxy A37 यूजर्स को One UI 9.0 के साथ आने वाले सभी नए Galaxy AI फीचर्स नहीं मिलेंगे। ऐसे में अपडेट इंस्टॉल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि फोन में क्या नया मिलेगा और किन फीचर्स की कमी रह सकती है।

Samsung Galaxy A37 के अपडेट में क्या नया है?

SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung Galaxy A37 के लिए One UI 9.0 अपडेट जारी किया जा रहा है। यह Android 17 पर आधारित है और इसका फर्मवेयर वर्जन A376BXXU5BZI6 है।

नए अपडेट में Quick Panel को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इससे यूजर्स बार-बार इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स को आसानी से मैनेज कर सकेंगे। इसके अलावा Samsung DeX और Samsung Notes में भी सुधार किए गए हैं।

अपडेट में एक्सेसिबिलिटी से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं। साथ ही, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स को लोकेशन से जुड़ी गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी।

(Photo: Amazon.in)

Galaxy A37 में नहीं मिलेंगे सभी नए Galaxy AI फीचर्स

One UI 9.0 अपडेट के बावजूद Galaxy A37 यूजर्स को सभी नए Galaxy AI फीचर्स मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। SamMobile की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.0 के नए AI फीचर्स Samsung की Galaxy A सीरीज के फोन पर उपलब्ध नहीं होंगे।

इसका मतलब है कि Galaxy A37 के लिए यह अपडेट मुख्य रूप से इंटरफेस में बदलाव, प्रोडक्टिविटी टूल्स और एक्सेसिबिलिटी सुधारों पर केंद्रित रहेगा।

Samsung Galaxy A37 को मार्च 2026 में One UI 8.5 के साथ लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इस फोन के लिए छह साल तक बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

Samsung Galaxy A37 में अपडेट कैसे चेक करें?

अगर आप Galaxy A37 इस्तेमाल करते हैं, तो अपने फोन में अपडेट की उपलब्धता आसानी से चेक कर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले फोन की Settings में जाएं। इसके बाद Software update पर टैप करें और फिर Check for updates का ऑप्शन चुनें। अगर अपडेट आपके फोन के लिए उपलब्ध है, तो उसे डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा।

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Samsung इस अपडेट को अलग-अलग चरणों में जारी कर रहा है। इसलिए इसकी उपलब्धता आपके क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है। कंपनी ने अभी अपडेट के डाउनलोड साइज और सिक्योरिटी पैच लेवल की जानकारी नहीं दी है।

अगर आपके फोन में अपडेट का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो आपको इसके उपलब्ध होने का इंतजार करना पड़ सकता है। इंस्टॉल करने से पहले फोन पर दिए गए अपडेट की जानकारी जरूर देख लें।