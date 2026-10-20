टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में रैपिडो का जवाब, आरोपी को लेकर किया ये खुलासा

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ और उनकी टीम पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने अपना बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि वह जांच कर रही पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रही है। मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक के बाइक टैक्सी राइडर के तौर पर काम करने की बात सामने आई है। आरोप है कि उसने टाइगर श्रॉफ के घर की रेकी भी की थी।

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रैपिडो ने क्या कहा?

रैपिडो के मुताबिक, जिस व्यक्ति का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में कंपनी के कैप्टन के तौर पर सामने आया है, वह 14 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म पर सक्रिय नहीं था। कंपनी ने कहा कि भारत के गिग इकोनॉमी सेक्टर में एक व्यक्ति का कई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन होना आम बात है।

रैपिडो ने यह भी बताया कि घटना वाले दिन उस व्यक्ति ने कंपनी की सेवा का इस्तेमाल ग्राहक के तौर पर किया था। कंपनी के मुताबिक, वह पुलिस के संपर्क में है और जांच के लिए मांगी गई सभी जानकारियां साझा कर चुका है। रैपिडो ने हिंसा और आपराधिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात भी कही।

We are deeply concerned by the incident involving Mr. Tiger Shroff and his team, and we are relieved that he is safe. We wish him a swift recovery. We are aware of media reports mentioning an individual registered as a captain on the Rapido platform. He has not been active as a captain on our platform since 14th October. As is common in India’s larger gig economy, individuals may be registered with several platforms at the same time. On the day of the incident, the individual had used Rapido’s services as a customer. We are in constant touch with the authorities and are supporting them in their investigation. We responded promptly and have shared all the information requested from us. Rapido has zero tolerance for violence or criminal activity, and we will continue to extend our full cooperation. — Rapido (@rapidoapp_) October 19, 2026

तीन आरोपी गिरफ्तार, ट्रेन से पकड़े गए

मुंबई पुलिस ने इस मामले में रेहान उर्फ सुक्का (18), ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन फाइटर (22) और फूल सिंह (18) को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऋतिक कुर्मी बाइक टैक्सी राइडर के तौर पर काम कर चुका था और इसी बहाने उसने अभिनेता के घर के आसपास रेकी की थी।

तीनों आरोपियों को सोमवार सुबह राजस्थान के कोटा में पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से हिरासत में लिया गया। ट्रेन सुबह 10:17 बजे कोटा स्टेशन पर रुकी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर महाराष्ट्र ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल किया।

टाइगर श्रॉफ की कार पर चली थीं गोलियां

फायरिंग रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राज तिलक रोशन के मुताबिक, दो आरोपियों ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच से छह राउंड गोलियां चलाई थीं। अभिनेता को ज्यादा चोट नहीं आई, जबकि उनका ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए।

(Photo: Aaj Tak)

हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल मुंबई के अंधेरी इलाके से बरामद की गई है। हालांकि, आरोपियों के पास से कोई हथियार नहीं मिला।

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की जांच

पुलिस के मुताबिक, रेहान कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी अनिल पंडित के संपर्क में था। इस गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

ऑनलाइन वायरल एक कथित ऑडियो क्लिप में हमले को टाइगर श्रॉफ के सलमान खान से जुड़ाव से जोड़ने का दावा किया गया है। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि हमले का मकसद अभी स्थापित नहीं हुआ है और ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि भी नहीं हुई है।

हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आरोपी सूरत की ओर भागे थे और फिर जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। पुलिस ने हत्या की कोशिश से जुड़ी धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों ने निष्पक्ष और समय पर जांच की मांग की है।