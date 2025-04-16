Redmi A5: कम कीमत में दमदार फोन, 5200mAh बैटरी के साथ मिलता है शानदार कैमरा

Xiaomi ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Redmi A5 लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसमें कम कीमत में दमदार फीचर्स मिलें, तो यह फोन आपके लिए सही साबित हो सकता है। Redmi A5 को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पहली बार स्मार्टफोन ले रहे हैं या एक सस्ता और भरोसेमंद डिवाइस चाहते हैं।

advertisement

Redmi A5 की कीमत (Redmi A5 Price)

Redmi A5 दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 3GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है ₹6,499 है। वहीं, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹7,499 है। Redmi A5 की बिक्री 16 अप्रैल 2025 यानी आज से शुरू होगी। यह स्मार्टफोन Mi.com, Amazon, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

दमदार डिस्प्ले और डिजाइन (Redmi A5 Display)

Redmi A5 में 6.88-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। इसकी ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। यह डिस्प्ले Triple TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो आंखों पर कम असर डालता है।

फोन को IP52 रेटिंग मिली है यानी यह डस्ट और पानी की छींटों से थोड़ी बहुत सिक्योर है। फोन के साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे की तरफ 150% वॉल्यूम बूस्ट के साथ स्पीकर दिया गया है।

कैमरा भी शानदार (Redmi A5 Camera)

फोटोग्राफी के लिए Redmi A5 में 32MP का ड्यूल रियर AI कैमरा सेटअप है। यह इस प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

पावरफुल बैटरी और सॉफ्टवेयर (Redmi A5 Battery)

Redmi A5 में 5200mAh की बैटरी है जो आसानी से एक दिन से ज्यादा चल सकती है। इसके साथ 15W का फास्ट चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। Redmi A5 एंड्रॉयड 15 पर काम करता है और कंपनी दो साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी पैच देने का क्लेम कर रही है।