Realme Holi Sale: धमाकेदार ऑफर्स और भारी डिस्काउंट, इतने सस्ते में मिलेगा फोन

Realme ने अपनी Holi Sale का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में हाल ही में लॉन्च हुई Realme 14 Pro Series और Realme P3 Series के साथ-साथ कई अन्य स्मार्टफोन्स पर भी छूट दी जा रही है।

इस ऑफर का फायदा आप Realme की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon पर उठा सकते हैं। कंपनी कुछ स्मार्टफोन्स पर EMI ऑप्शन भी दे रही है, जिससे आप आसान किस्तों में नया फोन खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इस सेल में मिलने वाले बेस्ट डील्स और डिस्काउंट्स।

Realme Holi Sale में मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

Realme Narzo 70 Turbo

6GB RAM + 128GB स्टोरेज के फोन पर ₹2,500 का डिस्काउंट मिल रहा है।



वहीं, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज स्मार्टफोन की कीमत ₹15,499 है।



इसी तरह 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत पर ₹2,500 का डिस्काउंट मिल रहा है।



Realme GT 7 Pro के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत ₹52,999 है। इस पर EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है।

Realme GT 6T

8GB RAM + 256GB स्टोरेज पर ₹4,000 कूपन के साथ ₹4,000 प्राइस ऑफर मिल रहा है।



12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन पर ₹9,000 का डिस्काउंट मिल रहा है।

Realme P3 Pro पर 2000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट के साथ 1000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। Realme P3 Pro के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट फोन की कीमत ₹21,999 और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के स्मार्टफोन की कीमत ₹22,999 है।

Realme P3x पर 1000 रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है।

Realme 14 Pro+ पर 2000 रुपये का बैंक ऑफर के साथ 4000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इस फोन को 27,999 रुपये में खरीदने का मौका है।

कहां और कैसे करें खरीदारी?

ये ऑफर्स Realme की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon पर मौजूद हैं। कुछ स्मार्टफोन्स पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं। कस्टमर EMI ऑप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं।