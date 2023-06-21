रेलवे ने की बड़ी घोषणा, 2024 तक वंदे भारत में होंगे स्लीपर कोच

देश की अत्याधुनिक और 52 सेकेंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेने वाली Vande Bharat Express का वंदे भारत स्लीपर वर्जन मार्च 2024 तक पटरियों पर दौड़ने लगेगा। रेलमंत्री ने कहा है कि वह स्लीपर वंदे भारत का पहला बैच मार्च 2024 में मिल जाएगा, बता दें कि रेलवे सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत के 3 वैरिएंट बना रही है- वंदे स्लीपर, वंदे चेयर कार और वंदे मेट्रो शामिल हैं। केंद्रीय रेल मंत्री Ashwini Vaishnav ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर वेरिएंट का पहला बैच मार्च 2024 में शुरू होगा, उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को शुरू करने की योजना पटरी पर है। उन्होंने कहा कि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) वंदे भारत के स्लीपर वैरिएंट के लिए दिसंबर के अंत तक डिजाइन तैयार कर लेगी, उन्होंने कहा कि पहली कुछ वंदे स्लीपर ट्रेनें मार्च 2024 तक तैयार हो जाएंगी।

रेलमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लगभग 22 वंदे भारत ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार विकसित की जा रही हैं, उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें रातभर और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अनुकूल होंगी, बता दें कि 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की आपूर्ति के लिए तेजी से काम हो रहा है। इससे पहले मई में केंद्रीय रेल मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि वंदे भारत के तीन वर्जन देश में चलेंगे, इनमें 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए वंदे मेट्रो, 100-550 किलोमीटर तक के लिए वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से आगे की यात्रा के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन का इस्तेमाल होगा।

भारत की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, यह ट्रेन पहली बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी रूट पर चलाई गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है और इसे 220 किमी की रफ्तार से चलने के लिए विकसित किया जा रहा है।

