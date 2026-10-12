खुद शॉपिंग और ट्रैवल प्लानिंग करेगा आपका फोन! Qualcomm का नया AI प्लान, जानें कब सस्ते मोबाइल में मिलेगा फीचर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्टफोन पर खुद कई जरूरी काम भी कर सकेगा। चिप बनाने वाली कंपनी Qualcomm का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI एजेंट्स लोगों की शॉपिंग, ट्रैवल प्लानिंग और रोजमर्रा के काम आसान बनाएंगे। खास बात यह है कि इनमें से कई काम बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी किए जा सकेंगे।

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नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में Qualcomm ने अपने दो नए फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Gen 6 पेश किए। इस दौरान बिजनेस टुडे से बातचीत में Qualcomm के मार्केटिंग हेड सुमित सोनल ने बताया कि कंपनी भारत में स्मार्टफोन के जरिए एजेंटिक AI को बड़े स्तर पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

दो नए प्रोसेसर में क्या है खास?

सुमित सोनल के मुताबिक, कंपनी ने अलग-अलग जरूरतों वाले प्रीमियम स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए दो प्रोसेसर तैयार किए हैं। Snapdragon 8 Elite Gen 6 उन यूजर्स के लिए है, जो अच्छी गेमिंग, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं। वहीं, Extreme वर्जन उन लोगों के लिए है, जो एडवांस AI, शानदार कैमरा और हाई-एंड गेमिंग जैसे नए फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Extreme प्रोसेसर की खासियत है कि यह 30 अरब पैरामीटर वाले बड़े AI लैंग्वेज मॉडल को सीधे स्मार्टफोन पर चला सकता है। इससे AI से जुड़े कई कामों के लिए लगातार इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। सोनल के मुताबिक, फोन पर ही डेटा प्रोसेस होने से काम तेजी से हो सकता है और निजी जानकारी को बाहरी सर्वर पर भेजने की जरूरत भी कम होगी।

शॉपिंग से लेकर ट्रैवल प्लानिंग तक AI करेगा मदद

Qualcomm का मानना है कि स्मार्टफोन में सबसे बड़ा बदलाव एजेंटिक AI से आएगा। अभी ज्यादातर AI सिस्टम यूजर के सवाल पूछने या निर्देश देने के बाद काम करते हैं। लेकिन एजेंटिक AI किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद कई चरणों में काम कर सकता है।

उदाहरण के लिए, AI एजेंट यात्रा की योजना बनाने, दिनभर का शेड्यूल तैयार करने और खरीदारी से जुड़े कामों में मदद कर सकता है। सोनल ने बताया कि भारत में एजेंटिक AI का शुरुआती इस्तेमाल मुख्य रूप से शॉपिंग, ट्रैवल और प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में बढ़ सकता है। कंपनी ने AI-आधारित खरीदारी के क्षेत्र में Mastercard के साथ अपनी साझेदारी का भी जिक्र किया।

क्या सस्ते स्मार्टफोन में भी मिलेगा एजेंटिक AI?

फिलहाल एडवांस एजेंटिक AI फीचर्स महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर केंद्रित हैं। हालांकि, Qualcomm की योजना अगले तीन से पांच वर्षों में इन्हें ज्यादा किफायती फोन तक पहुंचाने की है। सोनल के मुताबिक, अगले दो से तीन वर्षों में कुछ फीचर्स मिड-प्रीमियम प्रोसेसर में आ सकते हैं और बाद में कम कीमत वाले फोन तक पहुंचेंगे।

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उन्होंने कहा कि कंपनी इन फीचर्स को जल्दबाजी में सभी स्मार्टफोन्स तक नहीं पहुंचाना चाहती। पहले प्रीमियम डिवाइस पर इनके इस्तेमाल, सुरक्षा और संभावित जोखिम समझाए जाएंगे। इसके बाद तकनीक को दूसरे सेगमेंट में विस्तार दिया जाएगा।

भारत में AI के लिए क्यों दिख रही बड़ी संभावना?

सोनल के मुताबिक, भारत में तकनीक को तेजी से अपनाने वाले युवाओं की बड़ी आबादी है। ऐसे में देश एजेंटिक AI के लिए महत्वपूर्ण बाजार बन सकता है। Qualcomm स्मार्टफोन कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहकों को इन नए फीचर्स से परिचित कराने पर काम कर रही है। इनमें Motorola जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।

AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सोनल ने स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश बनाने का भी समर्थन किया। उनका कहना है कि इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और कंपनियां ज्यादा सुरक्षित AI प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगी। उनके मुताबिक, एजेंटिक AI का पूरा इकोसिस्टम परिपक्व होने में अभी एक से दो साल लग सकते हैं, लेकिन भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।