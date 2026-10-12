भारत के बेस्ट स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड कौन से हैं? Bank of India Fund समेत लिस्ट में ये फंड्स शामिल

स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। इस साल कुछ छोटे और कम चर्चित म्यूचुअल फंड्स ने शानदार रिटर्न देकर निवेशकों का ध्यान खींचा है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक साल के अच्छे रिटर्न को देखकर किसी फंड में पैसा लगाना सही फैसला नहीं हो सकता। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Moneyfront के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गैंग ने बताया कि इस साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्मॉल-कैप फंड्स में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिनका लंबी अवधि का प्रदर्शन अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है।

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किन स्मॉल-कैप फंड्स ने किया शानदार प्रदर्शन?

मोहित गैंग के मुताबिक, इस साल बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड्स में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ट्रस्ट एमएफ, सैमको, यूनियन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इनमें से कई फंड हाउस ज्यादा बड़े या चर्चित नहीं हैं। साथ ही, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अपेक्षाकृत कम है। हालांकि, छोटे फंड्स का बेहतर प्रदर्शन करना अपने आप में कोई गलत संकेत नहीं है।

छोटे फंड्स क्यों दे रहे ज्यादा रिटर्न?

मोहित गैंग के अनुसार, छोटे फंड्स के बेहतर प्रदर्शन की एक बड़ी वजह उनका कम AUM है।

दरअसल, कम पैसा मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स के पास निवेश के फैसले लेने की ज्यादा आजादी होती है। वे बाजार में मिलने वाले नए मौकों का जल्दी फायदा उठा सकते हैं।

इसके उलट, बड़े फंड्स के लिए कम समय में अपने निवेश में बड़े बदलाव करना मुश्किल हो सकता है। खासकर स्मॉल-कैप शेयरों में यह अंतर रिटर्न पर असर डाल सकता है।

Bank of India Small Cap Fund पर एक्सपर्ट का भरोसा

मोहित गैंग ने बताया कि मौजूदा टॉप फंड्स में Bank of India Small Cap Fund का लंबी अवधि का रिकॉर्ड मजबूत रहा है।

उनके मुताबिक, Bank of India और Union Small Cap Fund दोनों के पास पांच साल का प्रदर्शन रिकॉर्ड है। हालांकि, Bank of India Small Cap Fund ने अलग-अलग समय अवधि में अपने बेंचमार्क से काफी बेहतर रिटर्न दिया है।

उन्होंने फंड मैनेजर्स आलोक सिंह और भारद्वाज की भी तारीफ की, जिन्होंने बाजार के उतार-चढ़ाव और मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मोहित गैंग का कहना है कि सैमको समेत कुछ मौजूदा टॉप फंड्स का लंबी अवधि का रिकॉर्ड अभी पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन्हें अभी से सबसे बेहतर फंड मान लेना जल्दबाजी होगी।

उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि सिर्फ एक साल के शानदार रिटर्न के बजाय लगातार अच्छे प्रदर्शन और लंबी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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यानी स्मॉल-कैप फंड में निवेश करने से पहले यह देखना जरूरी है कि फंड ने सिर्फ तेजी वाले बाजार में अच्छा रिटर्न दिया है या मुश्किल दौर में भी बेहतर प्रदर्शन किया है।