PUBG Mobile 3.7 update: गोल्डन डायनेस्टी मोड, नया मैप और बहुत कुछ! जानिए कब रिलीज होगा अपडेट? ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

PUBG Mobile 3.7 update: प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड्स (PUBG) मोबाइल का लेटेस्ट अपडेट, वर्जन 3.7 आज रोल आउट होने जा रहा है। प्लेयर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस नए अपडेट में यूजर्स को काफी कुछ नया मिलेगा जैसे गोल्डन डायनेस्टी मोड, नया मैप, गेमप्ले में सुधार इत्यादि।

advertisement

PUBG Mobile 3.7 update: रिलीज डेट और टाइम

PUBG मोबाइल 3.7 अपडेट 7 मार्च, 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। रोलआउट सुबह शुरू होगा, जिसमें Android यूजर्स को आम तौर पर iOS यूजर्स से पहले एक्सेस मिलेगा।

वर्जन 3.7 का रोलआउट अलग-अलग रिजन के हिसाब से अलग-अलग होगा इसलिए प्लेयर्स इस अपडेट की जांच थोड़े-थोड़े समय पर करते रहें। ग्लोबली Google Play Store और App Store पर शाम 3:30 बजे तक अपडेट आने की संभावना है।

PUBG Mobile 3.7 update: क्या होंगे नए फीचर्स?

PUBG मोबाइल 3.7 अपडेट में गोल्डन डायनेस्टी मोड (Golden Dynasty Mode) पेश किया गया है, जो एक नया थीम वाला मोड है जो प्लेयर्स को सुनहरी रेत से बने जादुई एरिया में ले जाता है, जिसमें मिरर वाले फ़्लोटिंग आइलैंड, भव्य महल और रहस्यमयी घंटे के आकार की विशेषताएं हैं।

प्लेयर्स इन द्वीपों का पता लगा सकते हैं, खजाने पा सकते हैं और एक विशेष खंजर की मदद से वॉर में शामिल हो सकते हैं जो समय को मोड़ सकता है।

नए अपडेट में यूजर्स को नया मैप रोंडो (Rondo) मिलने जा रहा है। यह 8 किमी x 8 किमी का मैप है जो ट्रडिशनल ईस्टर्न एस्थेटिक को आधुनिक शहरी तत्वों के साथ जोड़ता है।

प्लेयर्स आलीशान शहरों, तैरते हुए रेस्तराँ, शांत बांस के जंगल और शांत झीलों का पता लगा सकते हैं। मैप में गतिशील मौसम प्रणाली, M416 और AKM के लिए अपग्रेड की गई गन स्किन और मायल्टा पावर और एरंगेल ब्रिज जैसे परिचित क्षेत्रों की वापसी भी शामिल है।

How to Download PUBG Mobile 3.7 update

प्लेयर्स Google Play Store, App Store, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery और आधिकारिक PUBG Mobile वेबसाइट से PUBG Mobile 3.7 अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं।