नया Laptop खरीदने का है प्लान? Amazon Sale में इन पांच मॉडल्स पर रखें नजर

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2026 में नया लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस बार AI फीचर्स वाले कई लैपटॉप भी ऑप्शन में हैं। डेल, लेनोवो, HP और ASUS के अलग-अलग मॉडल सेल के दौरान खरीदारों का ध्यान खींच सकते हैं। इन लैपटॉप में परफॉर्मेंस, स्टोरेज, डिस्प्ले और AI से जुड़ी अलग-अलग खूबियां मिलती हैं।

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इस लिस्ट में शामिल सभी पांच लैपटॉप में कम से कम 16GB मेमोरी और 512GB स्टोरेज दिया गया है। हालांकि, इनके प्रोसेसर और AI क्षमता में काफी अंतर है। इनमें दो लैपटॉप की इफेक्टिव सेल कीमत भी सामने आई है।

Dell 15 AI-Powered Laptop

डेल 15 में 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD मिलता है। इसमें Intel Core Ultra 7 255H 16-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी स्पीड 5.10GHz तक जाती है। लैपटॉप में डेडिकेटेड Copilot की भी मिलती है। इसमें 15.6 इंच का Full HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, Intel Arc Graphics और Windows 11 Home दिया गया है। इसकी कीमत ₹1,03,990 है।

Lenovo IdeaPad Slim 3

लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 में 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD है। इसमें Intel Core Ultra 7 355 8-कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसकी स्पीड 4.7GHz तक है। इसका NPU 49 TOPS तक की क्षमता देता है। इसमें 15.3 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले, 400 निट्स ब्राइटनेस और 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसकी कीमत ₹1,17,600 है। इसमें Windows 11 Home के साथ Microsoft 365 Basic और Office Home 2024 मिलता है।

HP 14 AI Intel Celeron Laptop

HP 14 में 16GB DDR5 रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें Intel Celeron 155H प्रोसेसर है, जिसकी स्पीड 4.8GHz तक जाती है। लैपटॉप में 35.6cm Full HD LED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1920×1080 है। इसकी कीमत ₹91,000 है।

ASUS Vivobook S16

ASUS Vivobook S16 में 16GB DDR5 रैम, 512GB SSD और Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर मिलता है। इसमें 14 कोर, 14 थ्रेड और 4.9GHz तक स्पीड मिलती है। Intel AI Boost NPU 13 TOPS तक सपोर्ट करता है। इसमें 16 इंच FHD+ डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस है। इसकी इफेक्टिव सेल कीमत ₹73,490 है।

HP OmniBook 5

इस लिस्ट में HP OmniBook 5 की इफेक्टिव सेल कीमत ₹56,490 है। इसमें 16GB LPDDR5X रैम, 512GB SSD और AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर में 12 कोर और 16MB L3 कैश है। AMD Radeon 840M Graphics के साथ Copilot+ PC के जरिए 50 TOPS AI क्षमता मिलती है। इसमें 16 इंच 2K WUXGA डिस्प्ले और 300 निट्स ब्राइटनेस है। लैपटॉप Windows 11 और Office 2024 के साथ आता है।