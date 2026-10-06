फिल्म हनुमान अंश का गजब का क्रेज! हिंदी के बाद अब इस भाषा में रिलीज होगी मूवी- ₹424 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) अब तेलुगु दर्शकों के बीच पहुंचने वाली है। फिल्म को हिंदी सिनेमाघरों में वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिला और इसकी कमाई लगातार बढ़ती गई। अब मेकर्स ने फिल्म की तेलुगु रिलीज का ऐलान कर दिया है। 'हनुमान अंश' 9 अक्टूबर को तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके साथ ही फिल्म का नया तेलुगु ट्रेलर भी सामने आ गया है।

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Hombale Films ने संभाली तेलुगु रिलीज

तेलुगु में 'हनुमान अंश' की रिलीज की जिम्मेदारी Hombale Films ने संभाली है। यह वही बैनर है, जो 'कांतारा' और 'KGF' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे रहा है। कंपनी पहले से ही 'हनुमान अंश' के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल रही है। अब कंपनी ने ऐलान किया है कि फिल्म 9 अक्टूबर को तेलुगु में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

मेकर्स ने 5 अक्टूबर को फिल्म का तेलुगु ट्रेलर भी रिलीज किया। इसमें बाबा नीम करोली के साधु बनने के सफर की झलक दिखाई गई है। ट्रेलर में वह चर्चित घटना भी दिखाई गई है, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया था। इसके अलावा लोगों को रास्ता दिखाते हुए भी उन्हें दिखाया गया है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Image Credit: ITG

60 दिन बाद भी जारी है कमाई

विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन किया है। सिनेमाघरों में 60 दिन पूरे होने के बाद भी फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। रविवार, 4 अक्टूबर को फिल्म ने एक दिन में ₹3 करोड़ का कलेक्शन किया।

फिल्म को सिर्फ ₹2 करोड़ के सीमित बजट में बनाया गया है। इसके मुकाबले फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब तक ₹424.24 करोड़ पहुंच चुका है। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।

नीम करोली बाबा के सफर पर आधारित कहानी

फिल्म की कहानी लक्ष्मी नारायण नाम के एक सामान्य युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। मां की मौत के बाद वह त्याग और अध्यात्म का कठिन रास्ता चुनता है। आगे चलकर वही युवक दुनिया भर में नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है।

फिल्म में शोभिनव सत्य मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल भी अहम भूमिकाओं में हैं। हिंदी में रिकॉर्ड कमाई के बाद अब 9 अक्टूबर से तेलुगु दर्शकों के बीच फिल्म की नई पारी शुरू होने जा रही है।