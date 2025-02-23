scorecardresearch
Oppo Find N5 दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन, चेक करें Price और Feature

Oppo ने अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N5 लॉन्च किया है, जिसे कंपनी दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन बता रही है। आर्टिकल में इसकी कीमत और फीचर के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 23, 2025 15:49 IST
Oppo Find N5 in black and white variant, and shown unfolded
Oppo Find N5

Oppo ने अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N5 लॉन्च किया है, जिसे कंपनी दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन बता रही है। यह फोन बंद अवस्था में 8.93mm मोटा है, जो कि Honor Magic V3 (2024 का सबसे पतला फोन) से भी पतला है। यह iPhone 16 Pro (8.3mm) से सिर्फ 0.63mm मोटा है। खुलने के बाद इसकी मोटाई सबसे पतले हिस्से पर 4.21mm रह जाती है। हालांकि, अगर फोन को खुली स्थिति में मापा जाए, तो हाल ही में लॉन्च हुआ Huawei Mate XT (3.6mm) इसे पीछे छोड़ देगा।

Oppo Find N5 Price

Oppo ने Find N5 को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और यह यूरोप और एशिया के बाजारों में उपलब्ध होगा। हालांकि, भारत में इसकी उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि Oppo ने अब तक अपने Find N-सीरीज़ फोल्डेबल फोन भारत में नहीं उतारे हैं। लेकिन इस बार उम्मीद है कि यह भारत में आ सकता है, क्योंकि OnePlus ने Open 2 (जो Oppo Find N-सीरीज़ का ग्लोबल वर्जन होता है) लॉन्च न करने का फैसला किया है। सिंगापुर में इसकी कीमत SGD 2,499 (करीब ₹1,62,000) रखी गई है।

Oppo Find N5 Specifications and features

डिस्प्ले: 6.62-इंच FHD+ इंटरनल और 8.12-इंच 2K एक्सटर्नल AMOLED डिस्प्ले (120Hz LTPO रिफ्रेश रेट, 2160Hz PWM डिमिंग, स्टाइलस सपोर्ट)

प्रोसेसर: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

रैम और स्टोरेज: 16GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.0 स्टोरेज

बैटरी: 5,600mAh (80W वायर्ड, 50W वायरलेस चार्जिंग)

कैमरा: 50MP (Sony LYT-700) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (6x पेरिस्कोप जूम), 30x डिजिटल जूम, 8MP सेल्फी कैमरा (दोनों डिस्प्ले पर)

अन्य फीचर्स: IPX6, X8, X9 रेटिंग, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, अलर्ट स्लाइडर

सॉफ्टवेयर: Android 15 (ColorOS के साथ)

कलर: Misty White, Cosmic Black, Dusky Purple (केवल चीन में)

आपको बता दें कि इसकी प्री-बुकिंग 21 फरवरी से शुरू होगी और बिक्री 28 फरवरी से होगी।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 23, 2025