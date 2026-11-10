NVIDIA के CEO की कुर्सी पर संकट के बादल! जेनसन हुआंग को लेकर क्यों बढ़ी चिंता, क्या कंपनी बदलेगी अपना बॉस?

Nvidia CEO Jensen Huang: दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) इन दिनों बड़े विवाद में घिरे हैं। उनके निजी रिश्ते और कथित चीनी जासूसी कनेक्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले का असर कंपनी के शेयरों पर भी दिखाई दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हुआंग अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या Nvidia को नया CEO तलाशना पड़ेगा? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आगे क्या हो सकता है।

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Nvidia के शेयरों में 5% की गिरावट

सोमवार को Nvidia के शेयर करीब 5% गिर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनसन हुआंग का नाम टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग (Alice Huang) के साथ जुड़ा है, जिनका संबंध Megaspeed से बताया गया है। एलिस पर चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने के आरोप हैं। हालांकि, जासूसी के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। Nvidia के बोर्ड ने भी कहा है कि उसे कंपनी की गोपनीय जानकारी या नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला है।

क्या बच पाएगी जेनसन हुआंग की कुर्सी?

Yale School of Management के लीडरशिप एक्सपर्ट जेफरी सोनेनफेल्ड ने TechCrunch से कहा कि हुआंग के CEO बने रहने की संभावना 50-50 है। उन्होंने 'Idiosyncrasy Credits' नाम की थ्योरी का जिक्र किया, जिसे सोशल साइकोलॉजिस्ट एडविन हॉलैंडर ने 1958 में पेश किया था। इसके मुताबिक, लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले लीडर्स को मुश्किल हालात में ज्यादा भरोसा मिलता है। हुआंग ने 1993 में Nvidia की शुरुआत की थी। हालांकि, जांच में गंभीर गलती या सुरक्षा से समझौता सामने आने पर उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।

Bernstein ने क्यों जताई चिंता?

ब्रोकरेज फर्म Bernstein के एनालिस्ट स्टेसी रासगन ने 9 नवंबर की रिपोर्ट 'NVIDIA (NVDA): Stirring the (honey)pot?' में कंपनी की हुआंग पर निर्भरता को बड़ा जोखिम बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 60 अधिकारी सीधे हुआंग को रिपोर्ट करते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

फिलहाल उनकी जगह लेने वाला कोई साफ विकल्प नहीं है। Bernstein का मानना है कि हुआंग के हटने से चीन को फायदा हो सकता है। हालांकि, ब्रोकरेज ने जासूसी के आरोपों की मजबूती पर भी सवाल उठाए हैं।

हुआंग और Nvidia को कितना नुकसान?

इस विवाद से हुआंग की CEO की कुर्सी, बोर्ड का भरोसा, राजनीतिक प्रभाव और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है। शेयर गिरने से उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू भी घट सकती है। वहीं, Nvidia पर अमेरिकी सांसदों और रेगुलेटर्स की निगरानी बढ़ सकती है, खासकर चीन को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के मामले में।

शेयरों पर Bernstein का क्या अनुमान?

विवाद के बावजूद Bernstein ने Nvidia पर अपनी 'Outperform' रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने $400 का प्राइस टारगेट दिया है। 6 नवंबर को शेयर $186.64 पर बंद हुआ था। इस हिसाब से करीब 114% तेजी की संभावना जताई गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि AI चिप की डिमांड पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

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अब आगे क्या होगा?

Nvidia के लिए 17 नवंबर की अर्निंग्स रिपोर्ट और 18 नवंबर को मांगी गई कांग्रेस की ब्रीफिंग अहम होंगी। जांच में यह सामने आना जरूरी होगा कि हुआंग को कथित कनेक्शन की कितनी जानकारी थी और क्या कंपनी की सुरक्षा से कोई समझौता हुआ। इसी से उनके भविष्य की तस्वीर साफ हो सकती है।