Swarovski क्रिस्टल्स से सजे Motorola Razr 60 और Moto Buds Loop, सितंबर में इस दिन होंगे लॉन्च

भारत के गैजेट लवर्स के लिए मोटोराला (Motorola) एक नई सौगात लाने जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में विदेशों में Swarovski क्रिस्टल्स से सजे स्मार्टफोन और ईयरबड्स पेश किए थे। अब यह दोनों डिवाइस भारतीय मार्केट में भी लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को ‘Brilliant Collection’ नाम दिया है, जहां हाई-टेक फीचर्स के साथ लग्जरी डिजाइन का तड़का मिलेगा।

कब लॉन्च होगा डिवाइस?

मोटोराला ने साफ कर दिया है कि Razr 60 Brilliant Collection और Moto Buds Loop भारत में 1 सितंबर को लॉन्च होंगे। Flipkart पर इनकी बिक्री शुरू होगी। कंपनी की वेबसाइट पर एक अलग पेज भी लाइव कर दिया गया है, जिसमें इन डिवाइसों की झलक दिखाई गई है। भारत में यह Pantone Ice Melt कलर शेड में Swarovski क्रिस्टल्स से सजे हुए वेरिएंट में आएंगे।

शानदार रहेगा फोन का लुक

पहले से मौजूद Motorola Razr 60 की कीमत भारत में 49,999 रुपये है और यह 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है। स्टैंडर्ड मॉडल तीन कलर वेरिएंट में बिक रहा है, लेकिन Brilliant Collection वाले एडिशन में Swarovski क्रिस्टल्स इसे और ज्यादा ग्लैमरस बना देंगे।

फीचर्स में दमदार

Razr 60 Brilliant Collection के फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है। इसमें MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर होगा। बैटरी 4,500mAh की होगी, जो 30W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें 6.9-इंच का pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले और 3.63-इंच का कवर स्क्रीन होगा। कैमरे में 50MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

Moto Buds Loop का खास अंदाज

Moto Buds Loop भी Swarovski क्रिस्टल्स के साथ आएंगे। इन ईयरबड्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में करीब $299 (लगभग 26,000 रुपये) में पेश किया गया था। Bose-ट्यूनड इन ईयरबड्स में CrystalTalk AI और Moto AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। बैटरी बैकअप भी तगड़ा है। कंपनी का दावा है कि यह करीब 37 घंटे तक चलेगा।

