Motorola Edge 70 Neo: 7000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाला नया फोन मचाएगा धमाल? ₹30,000 से कम हो सकती है कीमत

मोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo लॉन्च से पहले ही चर्चा में आ गया है। फोन के फीचर्स को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। खासकर उन लोगों के लिए यह फोन अच्छा ऑप्शन बन सकता है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, शानदार डिस्प्ले और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। आइए जानते हैं कि इस फोन की चर्चा अचानक क्यों बढ़ गई है और इसमें क्या-क्या खास मिल सकता है।

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Google पर अचानक क्यों ट्रेंड करने लगा फोन?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, Motorola Edge 70 Neo के फीचर्स सामने आने के बाद Google पर इसकी सर्च में 5,000% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फोन की बिक्री बढ़ गई है। Google Trends सिर्फ यह बताता है कि लोग किसी चीज को लेकर कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

कितना बड़ा मिलेगा डिस्प्ले?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Motorola Edge 70 Neo में 6.78 इंच का 1.5K डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। इससे फोन पर स्क्रॉलिंग, वीडियो और सपोर्टेड गेम्स का एक्सपीरियंस आम 60Hz डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा स्मूद हो सकता है।

बैटरी और चार्जिंग में क्या होगा खास?

फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की चर्चा है। इसके साथ 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। बड़ी बैटरी होने से फोन को बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ सकती है। हालांकि, बैटरी कितनी देर चलेगी, यह स्क्रीन की ब्राइटनेस, सॉफ्टवेयर और इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।

प्रोसेसर से कैसी मिलेगी परफॉर्मेंस?

Motorola Edge 70 Neo में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। यह प्रोसेसर रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और कई गेम्स को संभाल सकता है। हालांकि, इसकी असली परफॉर्मेंस फोन लॉन्च होने और टेस्टिंग के बाद ही साफ होगी।

कैमरा सेटअप में क्या मिलेगा?

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का Sony LYTIA 710 प्राइमरी रियर कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में अलग टेलीफोटो कैमरे का जिक्र नहीं है, जिससे जूम फोटोग्राफी करने वालों को इसकी कमी महसूस हो सकती है।

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Motorola Edge 70 Neo के बेस वेरिएंट की कीमत ₹30,000 से कम हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं किया है।

कब लॉन्च होगा और कौन से कलर मिलेंगे?

मोटोरोला ने संकेत दिया है कि यह फोन आने वाले महीनों में भारत में लॉन्च होगा। हालांकि, लॉन्च डेट अभी तय नहीं बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue और Sage कलर ऑप्शन में आ सकता है।

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फिलहाल, फोन के सभी फीचर्स और कीमत की ऑफिशियल पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में खरीदने का फैसला लेने से पहले कंपनी की लॉन्च अनाउंसमेंट का इंतजार करना बेहतर होगा।