Edge 60 Stylus: Motorola का नया स्मार्टफोन देगा Samsung को टक्कर

Newsटेक्नोलॉजीEdge 60 Stylus: Motorola का नया स्मार्टफोन देगा Samsung को टक्कर

Motorola अपना नया स्मार्टफोन Edge 60 Stylus इस महीने भारत में लॉन्च करने जा रहा है। आर्टिकल में फोन के फीचर्स और प्राइस के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2025 17:36 IST
Motorola Edge 60 Stylus
Motorola अपना नया स्मार्टफोन Edge 60 Stylus इस महीने भारत में लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च डेट 15 अप्रैल तय की गई है और इसे दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। फोन को Flipkart, Motorola की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। यह फोन खास इनबिल्ट स्टाइलस के साथ आएगा, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा।

क्या हो सकती है कीमत? (Motorola Edge 60 Stylus Price)

माना जा रहा है कि फोन की कीमत 8GB + 256GB वेरिएंट के लिए करीब ₹22,999 हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर कीमत का एलान नहीं किया है।

Motorola Edge 60 Stylus के टॉप फीचर्स (Motorola Edge 60 Stylus Features)

शानदार डिस्प्ले

फोन में 6.67 इंच का pOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 1.5K रेजोलूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है, जिससे सूरज की रोशनी में भी स्क्रीन साफ दिखेगी।

दमदार प्रोसेसर और स्टोरेज

इसमें Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर होगा। साथ में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दी जाएगी। फोन में 1TB तक माइक्रोSD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिलेगा।

Android 15 और लंबा अपडेट सपोर्ट

फोन Android 15 पर चलेगा और Motorola का नया Hello UI स्किन मिलेगा। कंपनी इसमें 2 साल का OS अपग्रेड और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट देगी।

स्टाइलस और कैमरा कमाल का

Motorola Edge 60 Stylus में इनबिल्ट स्टाइलस होगा, जिसे आप नीचे दिए गए स्लॉट में रख सकते हैं। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का Sony सेंसर, 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक लाइट सेंसर होगा। फ्रंट 
कैमरा 32MP का होगा।

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फोन तेजी से चार्ज हो सकेगा।

डिजाइन और मजबूती

फोन का वजन 191 ग्राम है और इसकी मोटाई सिर्फ 8.29mm है। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी यह पानी और धूल से भी सेफ रहेगा।
 

