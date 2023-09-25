Microsoft Window AI: 26 सितंबर को रोलआउट होगा Microsoft Window AI असिस्टेंट

टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी Microsoft Corp 26 सितंबर यानी कल विंडोज और ऑफिस के लिए AI असिस्टेंट रोलआउट करने जा रहा है। कंपनी ने इसका नाम Microsoft Co-Pilot दिया है। इस प्रोडक्ट के जरिए यूजर वेब बेस्ड डेटा और कंपनी के इंटरनल डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल स्प्रेडशीट एनालिसिस करने, स्लाइड-शो बनाने और बिजनेस में आने वाले चैलेंज का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकेगा। कंपनी ने कहा है कि ऑफिस AI ऐप 1 नवंबर से सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑफिस प्रोडक्ट को मार्च में पेश किया था। इसे 600 यूजर्स पर टेस्ट किया गया है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए हर यूजर को हर महीने 30 डॉलर यानी करीब 2,485 रुपए देने होंगे। यह फीस मौजूदा बिजनेस कस्टमर्स से भी चार्ज की जाएगी। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ Satya Nadella ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के को-पायलट-ब्रांडेड AI असिस्टेंट अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन और डिवाइस पर काम करेगा।

सत्य नडेला ने कहा कि लोगों के लिए AI आज भी मैजिक बना हुआ है। इसलिए जरूरी है कि रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस जैसे अलग-अलग कैटेगरी एक साथ आकर काम और डेवलप करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ सालों से माइक्रोसॉफ्ट बड़े डेटा बेस के जरिए फ्रेश कंटेंट बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव कर रहा है। ये बदलाव विंडोज, ऑफिस, बिंग सर्च, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और कंज्यूमर एंड फाइनेंस सॉल्यूशंस में किया जा रहा है। यह इनिशिएटिव, OpenAI की GPT-4 टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसमें कंपनी ने 13 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख 8 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मई में माइक्रोसॉफ्ट ने कस्टमर्स के लिए एक विंडो प्रोडक्ट असिस्टेंट लॉन्च किया था। इसके जरिए यूजर टैक्स्ट को कॉपी-पेस्ट, री-राइटिंग, समरी तैयार करने और कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को-पायलट से बिंग AI चैट की तरह सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इस असिस्टेंट फीचर को यूजर्स PC स्क्रीन के टास्कबार से एक्सेस कर सकते हैं।