Meta ने लॉन्च किया नया पावरफुल AI मॉडल, कोडिंग से लेकर कई मुश्किल काम होंगे आसान

सोशल मीडिया कंपनी मेटा (Meta) ने अपना नया AI मॉडल Muse Spark Open लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह अमेरिका का सबसे सक्षम ओपन-वेट AI मॉडल है। इसकी खास बात यह है कि इसे Apple के M5 Ultra चिप वाले Mac Studio पर भी चलाया जा सकता है। यह मॉडल एडवांस कोडिंग, मुश्किल सवालों को हल करने और कई चरणों वाले काम पूरे करने के लिए तैयार किया गया है।

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Muse Spark Open में क्या है खास?

मेटा का नया Muse Spark Open एक नेटिव मल्टीमॉडल AI मॉडल है। कंपनी के मुताबिक, इसमें एडवांस एजेंटिक क्षमताएं दी गई हैं, जिनकी मदद से यह लंबे और मुश्किल काम कर सकता है।

इस मॉडल में कुल 816 अरब पैरामीटर हैं। हालांकि, किसी एक इनपुट को प्रोसेस करते समय यह केवल 42 अरब पैरामीटर का इस्तेमाल करता है। इसके लिए कंपनी ने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स (Mixture of Experts) तकनीक का इस्तेमाल किया है।

मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह मॉडल खास तौर पर कोडिंग और एजेंटिक कामों के लिए बनाया गया है। यह जटिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मल्टी-स्टेप रीजनिंग जैसे काम करने में सक्षम है।

Mac Studio पर कैसे काम करेगा नया AI मॉडल?

Muse Spark Open को Apple के MLX फ्रेमवर्क के लेटेस्ट वर्जन के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह फ्रेमवर्क Apple Silicon की यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है।

इसकी मदद से M5 Ultra चिप वाले Mac Studio पर यूजर्स सीधे अपने डेस्कटॉप पर शक्तिशाली AI मॉडल चला सकेंगे। यानी डेवलपर्स को एडवांस AI क्षमताओं का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर पर ही करने की सुविधा मिलेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

परफॉर्मेंस के मामले में कितना दमदार?

मेटा के मुताबिक, Muse Spark Open ने डेवलपर्स और मल्टीमॉडल टेस्टिंग से जुड़े कई बेंचमार्क में प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया है।

Terminal-bench 2.1 में इस मॉडल ने 76.4 स्कोर हासिल किया है। यह बेंचमार्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टर्मिनल आधारित समस्याओं को हल करने की क्षमता जांचता है। वहीं, SciCode और AA-Omniscience जैसे टेस्ट में भी कंपनी इसे प्रमुख ओपन-वेट मॉडल्स के मुकाबले पेश कर रही है।

Mac Studio यूजर्स को क्या फायदा होगा?

इस AI मॉडल का सबसे बड़ा फायदा कोडिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले डेवलपर्स को मिल सकता है। यह जटिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े काम और कई चरणों वाली समस्याओं को संभाल सकता है।

इसमें 10 लाख टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो दी गई है। इसकी मदद से यूजर्स बड़ी कोड फाइलों, लंबे डॉक्यूमेंट्स और भारी मात्रा में डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं।

कहां उपलब्ध है Muse Spark Open?

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मेटा का Muse Spark Open मॉडल Hugging Face पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसे Amazon SageMaker AI, Google Cloud Model Garden और Microsoft Foundry Models जैसे एंटरप्राइज क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

API के जरिए यह Together AI, Fireworks AI, Groq, OpenRouter, Baseten, Modal और Nebius पर भी उपलब्ध है।