Gold vs Silver: अगले 3-5 साल में किसमें मिल सकता है बेहतर रिटर्न? एक्सपर्ट ने बताया टारगेट

सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई से आई गिरावट के बीच निवेशकों और शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने वालों के सामने बड़ा सवाल है कि अभी खरीदारी करना सही रहेगा या कीमतों में और गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट पर अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने बताया कि किन स्तरों पर खरीदारी का बेहतर मौका बन सकता है और शादी के सीजन में खरीदारों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए।



सोने-चांदी में गिरावट से खरीदारी का मौका

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अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तरों से आई गिरावट ने खरीदारों के लिए स्थिति बदल दी है। पहले लगातार बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग खरीदारी से बच रहे थे, लेकिन अब उन्हें बेहतर मौका मिल सकता है।

उन्होंने बताया कि चांदी की कीमतें ऊंचे स्तरों से करीब 50 से 60 फीसदी तक नीचे आ चुकी हैं। ऐसे में यह गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है।

उनके मुताबिक, इस साल सोने की कीमतों में तुलनात्मक रूप से मजबूती बनी रही है, जबकि चांदी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इसकी एक वजह औद्योगिक मांग में कमी और पिछले साल की तेजी के मुकाबले कमजोर रफ्तार रही है।

शादी के लिए सोना-चांदी खरीदना चाहिए या नहीं?

शादी के सीजन में ज्वेलरी खरीदने वालों को अनुज गुप्ता ने अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से फैसला लेने की सलाह दी है।

उनका कहना है कि जिन परिवारों में जल्द शादी होने वाली है, वे अपने बजट के मुताबिक सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीदना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरी खरीदारी एक साथ की जाए। कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए अलग-अलग समय पर खरीदारी करना भी एक विकल्प है।

सोने में किन स्तरों पर बन सकता है खरीदारी का मौका?

अनुज गुप्ता ने सोने में खरीदारी के लिए कुछ अहम स्तर भी बताए हैं। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,500 डॉलर का स्तर बेस बन सकता है।

वहीं, घरेलू बाजार में उन्होंने 1.20 लाख रुपये से 1.30 लाख रुपये के आसपास खरीदारी का जोन बताया है। इन स्तरों पर निवेशक और ज्वेलरी खरीदार खरीदारी पर विचार कर सकते हैं।

चांदी में कब करें खरीदारी?

चांदी को लेकर अनुज गुप्ता का कहना है कि घरेलू फिजिकल मार्केट में 1.80 लाख रुपये से 1.90 लाख रुपये के आसपास खरीदारी शुरू की जा सकती है।

उनके मुताबिक, ब्याज दरों के ऊंचे स्तर, बॉन्ड में निवेश के आकर्षण और निवेश मांग में नरमी के कारण फिलहाल सोने-चांदी में बड़ी तेजी की गुंजाइश सीमित दिख रही है।

ऐसे में शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने वालों को कीमतों के पीछे भागने के बजाय अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से धीरे-धीरे खरीदारी करने पर ध्यान देना चाहिए।