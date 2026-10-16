सोने में निवेश के लिए ETF के अलावा भी हैं कई ऑप्शन... EGR और MCX से ऐसे खरीद सकते हैं गोल्ड

त्योहारी सीजन में सोने में निवेश करने की योजना बना रहे लोगों के लिए गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स में नए निवेश पर लगी अस्थायी रोक चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि, निवेशकों के पास सोने में पैसा लगाने के दूसरे विकल्प अब भी मौजूद हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने बताया कि बिना ज्वेलरी या सिक्के खरीदे भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सोने में निवेश किया जा सकता है।

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सोने में निवेश के दूसरे ऑप्शन भी मौजूद

बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स में नए निवेश पर रोक लगने का मतलब यह नहीं है कि सोने में डिजिटल तरीके से निवेश करने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि निवेशकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) का विकल्प अब भी उपलब्ध है। इसके जरिए निवेशक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोने में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड से जुड़ी कुछ ऐप आधारित योजनाओं के जरिए भी निवेश किया जा सकता है।

MCX के जरिए भी खरीद सकते हैं सोना

अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोने में निवेश करने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) का विकल्प भी मौजूद है। निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से MCX पर गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट चुन सकते हैं।

उन्होंने बताया कि MCX के जरिए सोने की ट्रेडिंग करने के साथ उसकी फिजिकल डिलीवरी लेने की सुविधा भी मिलती है। यानी जो लोग सिर्फ कीमतों में उतार-चढ़ाव का फायदा नहीं उठाना चाहते, बल्कि सोने की डिलीवरी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक विकल्प हो सकता है।

त्योहारी सीजन में क्यों अहम हैं ये ऑप्शन?

धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास सोने की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद रहती है। ऐसे समय में गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स में नई SIP और एकमुश्त निवेश पर रोक लगने से कुछ निवेशकों की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

हालांकि, अनुज गुप्ता के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोना खरीदने की सुविधाएं अब भी उपलब्ध हैं। ऐसे में निवेशक अपनी जरूरत के मुताबिक दूसरे रास्तों पर विचार कर सकते हैं।

डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं सोना

अनुज गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सोना खरीदकर उसे डीमैट अकाउंट में रखने की सुविधा भी मौजूद है। इससे निवेशकों को सोने में निवेश करने के लिए हर बार ज्वेलरी या सिक्के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

कुल मिलाकर, गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स में नए निवेश पर अस्थायी रोक के बावजूद सोने में निवेश के दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान निवेशक EGR और MCX जैसे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं।