दिवाली से पहले महंगे हो सकते हैं पटाखे… 30 से 50% तक बढ़ोतरी का अनुमान

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में पटाखों की खरीदारी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि, इस बार पटाखे खरीदने के लिए लोगों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, पैकेजिंग का खर्च और सप्लाई में आ रही परेशानियों के कारण पटाखों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में त्योहार के दौरान आतिशबाजी करने की योजना बना रहे लोगों को अपना बजट बढ़ाना पड़ सकता है।

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दिवाली पर क्यों महंगे हो सकते हैं पटाखे?

पटाखों की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और केमिकल की बढ़ती लागत है। इसके अलावा पैकेजिंग और सामान की ढुलाई पर होने वाला खर्च भी बढ़ रहा है।

इन सभी कारणों से पटाखा बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन लागत प्रभावित हो रही है। अगर यह खर्च बढ़ता रहा तो इसका असर बाजार में बिकने वाले पटाखों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।

सप्लाई में देरी से भी बढ़ सकती हैं कीमतें

पटाखों की कीमतों पर सप्लाई से जुड़ी परेशानियों का असर भी पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग से जुड़ी बाधाओं के कारण पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

सामान पहुंचने में देरी होने से निर्माताओं को उत्पादन से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के कारण पटाखे बनाने की लागत में करीब 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।

अनार, चकरी और रॉकेट भी हो सकते हैं महंगे

दिवाली पर अनार, चकरी और रॉकेट जैसे पटाखों की मांग बढ़ जाती है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बाजार में 10 बड़े अनार का पैकेट करीब 55 रुपये और 10 स्पेशल ग्राउंड स्पिनर का पैकेट लगभग 80 रुपये में मिलने की जानकारी सामने आई थी। वहीं, पांच दो-आवाज वाले रॉकेट की कीमत करीब 70 रुपये बताई गई थी।

Image Credit : Aaj Tak

हालांकि, त्योहार के करीब आने और मांग बढ़ने के साथ इन कीमतों में बदलाव हो सकता है।

दिवाली पर कितना बढ़ सकता है पटाखों का बजट?

पटाखा उद्योग से जुड़े सूत्रों ने इस साल कीमतों में 30 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की आशंका जताई है। हालांकि, यह केवल अनुमान है और वास्तविक कीमतें बाजार में मांग, सप्लाई और उत्पादन लागत के आधार पर तय होंगी।

ऐसे में दिवाली पर पटाखे खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। फिलहाल यह देखना होगा कि त्योहार के नजदीक आने पर बाजार में पटाखों की कीमतें किस स्तर तक पहुंचती हैं।