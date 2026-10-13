Meta ने लॉन्च किए दो नए AI मॉडल! कोडिंग से लेकर ऑफिस के मुश्किल काम तक करेंगे आसान, जानें खासियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में मुकाबला और तेज हो गया है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta ने अपने नए AI मॉडल Muse Wonder और Muse Wonder Full पेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये मॉडल ऑफिस के मुश्किल कामों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक में मदद कर सकते हैं। Meta ने इसे 'पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

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Meta के मुताबिक, नए मॉडल कोडिंग, फाइनेंस, कानून और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में जटिल काम करने में सक्षम हैं। कंपनी का कहना है कि स्वतंत्र बेंचमार्क परीक्षणों में भी इनका प्रदर्शन मजबूत रहा है। हालांकि, OpenAI, Anthropic और Google के AI मॉडल से मुकाबले में इनकी वास्तविक उपयोगिता अलग-अलग कामों पर निर्भर करेगी।

14 महीने की तैयारी के बाद आया नया AI

Meta ने बताया कि पिछले 14 महीनों में कंपनी ने अपने AI रिसर्च और डेवलपमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। Muse Wonder सीरीज को पहले पेश किए गए Muse Spark मॉडल की नींव पर तैयार किया गया है। इसका मकसद ऐसे AI सिस्टम बनाना है, जो सिर्फ सवालों के जवाब देने के बजाय कई चरणों वाले काम भी पूरे कर सकें।

Active Memory और Active Focus में क्या है खास?

Muse Wonder सीरीज में दो प्रमुख फीचर दिए गए हैं। पहला Active Memory, जो अलग-अलग बातचीत से जरूरी जानकारी याद रखने और जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा इस्तेमाल करने में मदद करता है। दूसरा Active Focus, जो लंबे और मुश्किल कामों के दौरान AI को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखने के लिए बनाया गया है।

Meta के मुताबिक, इन फीचर्स से AI एजेंट की कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है। उदाहरण के लिए, लंबे कोडिंग प्रोजेक्ट या कई चरणों वाले ऑफिस असाइनमेंट में AI पहले की जानकारी का इस्तेमाल करके काम आगे बढ़ा सकता है।

OpenAI और Anthropic के मुकाबले कैसा प्रदर्शन?

Artificial Analysis के बेंचमार्क के मुताबिक, Muse Wonder Full शीर्ष AI मॉडल में शामिल है। इसने OpenAI के GPT-Astra, Anthropic के Fable 5 और Google के Gemini 4 से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, Intelligence Index में यह Claude Opus 5.5 Max से पीछे दूसरे स्थान पर रहा और Claude Sonnet 5.5 Max के बराबर रहा।

लंबे समय तक चलने वाले कोडिंग टास्क में Muse Wonder Full ने 57.5 का स्कोर हासिल किया। Meta के आंतरिक मेमोरी टेस्ट में इसे 0.86/1 और कई कोड रिपॉजिटरी से जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्ट में 0.79/1 का स्कोर मिला। ये आंकड़े खास परीक्षणों के हैं, इसलिए हर काम में समान प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते।

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Muse Wonder का इस्तेमाल कौन कर सकेगा?

Meta ने Muse Wonder को डेवलपर्स के लिए Meta Model API और Muse Code पर उपलब्ध कराया है। वहीं, Muse Wonder Full फिलहाल Muse Code के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है।

कंपनी आगे Muse Wonder को अपने Muse AI असिस्टेंट में शामिल करने की योजना बना रही है। इसके अलावा नए मॉडल का इस्तेमाल कंटेंट और ऐप बनाने के साथ भविष्य के खास AI टूल्स विकसित करने में भी किया जाएगा।