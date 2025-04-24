Lyne Originals ने भारतीय मार्केट में चार नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और बजट तीनों का सही कॉम्बिनेशन हैं। कंपनी ने Rover 49 Neckband, CoolPods 3 Pro TWS, JukeBox 6 Pro Bluetooth Speaker और Photon 34 Wired Earphones पेश किए हैं। ये प्रोडक्ट्स खासतौर पर फिटनेस, वर्क, गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं।

Lyne Originals के चीफ प्रोडक्ट मैनेजर काव्या विज ने बताया कि हम हमेशा इनोवेशन को किफायती दामों में लाने की कोशिश करते हैं। हर प्रोडक्ट को रियल-लाइफ यूज के हिसाब से डिजाइन किया गया है।

Rover 49 Neckband

अगर आप दिनभर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो Rover 49 आपके लिए बेस्ट है। इसमें 60 घंटे का बैकअप और 1600 घंटे की स्टैंडबाय बैटरी है। 10.2mm स्पीकर ड्राइवर शानदार ऑडियो क्वालिटी देता है। साथ ही, Environmental Noise Cancellation (ENC) के साथ कॉलिंग और म्यूजिक का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है।

CoolPods 3 Pro

इस TWS में 40 घंटे का टोटल बैकअप, Game Mode, Hall Switch, और क्वाड माइक सेटअप है। Active Noise Cancellation (ANC) और ENC की वजह से कॉल्स और गेमिंग में एकदम क्लियर साउंड मिलता है। इसमें Type-C चार्जिंग और 12mm का बड़ा ड्राइवर भी है, जो साउंड को और रिच बनाता है।

JukeBox 6 Pro

JukeBox 6 Pro एक कॉम्पैक्ट स्पीकर है जिसमें 10W का साउंड आउटपुट और 6 घंटे का म्यूजिक टाइम है। ये मोबाइल फोन होल्डर के साथ आता है, जिससे आप वीडियो कॉल्स या फिल्में आसानी से देख सकते हैं। USB, AUX और TF Card जैसे मल्टीपल इनपुट्स इसे और भी यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।

Photon 34

अगर आप वायर्ड इयरफोन पसंद करते हैं, तो Photon 34 एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें टाइप-C कनेक्टर, 10mm ड्राइवर और हाई-क्वालिटी माइक है। इसकी बेस और सराउंड साउंड क्वालिटी ऑफिस वर्क से लेकर गेमिंग तक सबके लिए परफेक्ट है।

कीमतें बेहद किफायती

इन सभी प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में मोबाइल एक्सेसरी दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है। Rover 49 Neckband की कीमत ₹549 है। वहीं, CoolPods 3 Pro का प्राइस ₹1049 है। इसी तरह JukeBox 6 Pro सिर्फ ₹899 में खरीद सकते हैं। इसके अलावा Photon 34 Earphones का प्राइस ₹199 है।

अगर आप एक बार में 20 Rover 49 खरीदते हैं, तो Lyne Originals की तरफ से आपको एक फ्री हेलमेट भी मिलेगा।