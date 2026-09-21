Lava ने लॉन्च किया नया 5G फोन, पीछे भी मिलेगी स्क्रीन और 50MP का Sony कैमरा, जानिए कीमत और फीचर्स

भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा (Lava) ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा और 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी सबसे खास बात फोन के पीछे लगी छोटी स्क्रीन है, जिस पर बिना फोन अनलॉक किए कई जरूरी जानकारियां देखी जा सकती हैं।

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कंपनी ने इस फोन को 23,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि, बैंक ऑफर्स के साथ इसे कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

पीछे लगी छोटी स्क्रीन में क्या है खास?

Lava Virat Curve 5G में पीछे की तरफ एक छोटी स्क्रीन दी गई है। इसकी मदद से यूजर्स फोन अनलॉक किए बिना नोटिफिकेशन, समय, बैटरी प्रतिशत, चार्जिंग स्टेटस और वॉल्यूम जैसी जानकारियां देख सकते हैं।

इस स्क्रीन पर अपनी पसंद के टेक्स्ट और इमोजी भी सेट किए जा सकते हैं।

फोन में 6.67 इंच का FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है।

कैमरा और प्रोसेसर कैसे हैं?

फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है। यह 6nm टेक्नोलॉजी पर बना ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक है।

फोन में 6GB LPDDR5 RAM मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony IMX752 रियर कैमरा दिया गया है। यह कैमरा EIS और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

इसके अलावा, नाइट मोड, प्रो वीडियो, डुअल-व्यू वीडियो, मोशन फोटो और स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी और दूसरे फीचर्स

Lava Virat Curve 5G में 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, बॉक्स में 33W का चार्जर मिलता है।

कंपनी का दावा है कि फोन में 55 घंटे तक का टॉकटाइम और लगातार 11 घंटे तक यूट्यूब वीडियो देखने की सुविधा मिल सकती है। फोन Android 16 पर चलता है। कंपनी ने दो साल तक OS अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

इसमें Vayu AI, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, IR ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं। फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग मिली है।

कितनी है कीमत और कब शुरू होगी बिक्री?

Lava Virat Curve 5G को भारत में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 23,999 रुपये है। हालांकि, सभी बैंक ऑफर्स मिलाकर इसे 19,999 रुपये की खास लॉन्च कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

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फोन की बिक्री 28 सितंबर 2026 से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। यह Heritage Indigo, Makrana Ivory और Ellora Slate नाम के तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।