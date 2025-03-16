scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीAirtel, Vi और BSNL के छूटे पसीने! JIO ने लॉन्च किया ₹100 का सबसे सस्ता प्लान - OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा

Airtel, Vi और BSNL के छूटे पसीने! JIO ने लॉन्च किया ₹100 का सबसे सस्ता प्लान - OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा

Reliance Jio ने भारत में प्रीपेड यूजर्स के लिए एक नया और एकदम सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। नए प्लान में यूजर्स को OTT प्लेटफॉर्म JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। चलिए जानते है इस प्लान के बारे में

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 16, 2025 11:08 IST

Jio Cheapest Recharge Plan: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने यूजर्स के लिए एकदम सस्ता प्लान लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स को डेटा के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

जियो का यह रिचार्ज प्लान आगामी 22 मार्च से शुरू होने जा रहे Indian Premier League (IPL) से पहले एक मास्टर प्लान की तरह है क्योंकि इस बार आईपीएल JioHotstar पर दिखाया जाएगा। इस प्लान के लॉन्च होने के बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियां जैसे Airtel, Vi और BSNL के पसीने छूट गए हैं। 

advertisement

क्या है यह नया प्लान?

जियो ने यूजर्स के लिए सिर्फ ₹100 का प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को 3 महीने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके साथ-साथ यूजर्स को कुल 5GB हाई-स्पीड 5G डेटा भी मिलता है जिसकी वैलिडिटी 90 दिनों की है।

JioHotstar के सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी भी 90 दिनों की है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस रिचार्ज प्लान के साथ कोई भी कॉलिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती है। 

JioHotstar हाल ही में हुआ था लॉन्च 

बीते 14 फरवरी 2025 को नया ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar लॉन्च हुआ था। यह Jio Cinema और Disney+Hotstar का मर्जर है जो 14 फरवरी को पूरा हुआ था।

Jio Cricket Data Pack

जियो ने इससे पहेल Cricket Data Pack को लॉन्च किया था। इस प्लान में भी यूजर्स को JioHotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 90 दिनों की है। हालांकि इस प्लान में यूजर्स को 90 दिनों के लिए कुल 15GB का 5G डेटा मिलता है। इस प्लान में भी यूजर्स को कॉलिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती है। 

Calling Facility के साथ जियो का सबसे रिचार्ज प्लान कौन सा है?

कॉलिंग फैसिलिटी के साथ जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान 189 रुपये का है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में कुल 2GB का 5G डेटा मिलता है और Unlimited Voice Call की सुविधा मिलती है। इस प्लान में यूजर्स को 300 SMS भी फ्री मिलता है। हालांकि इस प्लान में कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन शामिल नहीं है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 16, 2025